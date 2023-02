Leerlingen van VBS Sprankel wuiven juf Caroline Devriendt (61) uit: “Niet bang voor het zwarte gat”

Begin februari ging juf Caroline Devriendt (61) van het tweede leerjaar VBS Sprankel in Roeselare, het vroegere Hof van ‘t Henneken, na een carrière van bijna 42 jaar met pensioen. De leerlingen en leerkrachten verrasten deze muzikale en gedreven onderwijzeres met een sprankelend afscheidsfeestje.

De geboren en getogen Krottegemse Caroline is getrouwd met onderwijzer Piet Vercruysse (66). Ze zijn de trotse ouders van Nienke (36), Hannes (34) en Emke (31), die op hun beurt zorgden voor vijf kleinkinderen. Na haar zes Barnumse jaren trok Caroline naar de Normaalschool van Gijzegem, waar ze in 1981 afstudeerde. “Als interim deed ik wat ervaring op in verschillende scholen in en rond Roeselare, waarna ik in het St.-Lutgartinstituut terecht kwam.”

“Daar startte ik in een graadsklas, deed een vervanging in het vijfde en het zesde leerjaar tot ik op het einde van de jaren tachtig in het tweede leerjaar belandde. Een zalige leeftijd die mij altijd is blijven boeien en waar ik tot begin februari ben gebleven. Tweedeklassertjes zijn heel aanhankelijk en kinderen met veel fantasie, die intens genieten van de periode van Pasen en Sinterklaas.”

Juf Caroline komt uit een onderwijzersfamilie, want ook haar zus en broer geven les en haar jongste dochter volgde de lerarenopleiding.

Zeeklassen

“Twintig jaar lang ben ik, in de periode voor Hemelvaart, met een collega uit de Acaciastraat op zeeklas geweest, waarvan een flink aantal keer naar De Barkentijn in Nieuwpoort-Bad”, glundert Caroline, die haar enthousiasme moeilijk kan wegstoppen. “Daar hebben we enorm mooie herinneringen aan. Na die driedaagse moesten we telkens even bekomen, want de zorg voor die lieve pagadders kost behoorlijk wat energie.”

“In mei gaat onze vestiging in de Acaciastraat trouwens opnieuw richting kust en dit keer heb ik me als vrijwilliger geëngageerd. Het reilen en zeilen van die uitstap kent voor mij nog weinig geheimen”, klinkt het lachend. “Ook uit het lesgeven zelf haalde ik enorm veel voldoening.”

Op het verrassingsfeestje kreeg ze flink wat filmpjes doorgestuurd waarbij oud-leerlingen herinneringen deelden met hun juf. Vooral de tafelkampioen, die zeeklas en musicals werden vaak als de hoogtepunten van het tweede leerjaar benoemd. Traditioneel vindt de musical van VBS Sprankel in mei plaats.

“De musicals in elkaar steken was eigenlijk een van mijn vele hobby’s”

Omdat juf Caroline één van de trekkers van dit prachtige initiatief is, werd de speeldatum dit keer een paar maanden vervroegd. “Die musical in elkaar steken was eigenlijk één van mijn hobby’s. Als kind volgde ik muziekschool, speelde piano en later leerde ik mezelf gitaar spelen. Een instrument dat ik vaak in de klas kon gebruiken. Het koor dirigeren of souffleur spelen tijdens die opvoeringen…, daar haal je enorm veel voldoening uit.”

“Als ik er één favoriet mag uitpikken, ga ik voor onze musical ‘De Wilde Zwanen’. In zo’n activiteit kruipt telkens massa’s werk en energie, maar de reacties van de kinderen én hun familie maken het meer dan de moeite waard. Ook dit jaar was onze musical ‘Alice’ opnieuw een topproductie. Vooral door het toedoen van meester Bart, die o.a. voor de projectie zorgde, creëerden we een magische editie.”

Tijd voor familie

Het befaamde zwarte gat zal niet aan juf Caroline besteed zijn. “In nood spring ik zeker nog eens binnen in mijn school. Daarnaast wil ik er zijn voor mijn kleinkinderen, zou ik graag wat meer tijd met mijn 91-jarige moeder, die in De Waterdam woont, doorbrengen en ook onze 13-jarige hond Ramses heeft veel aandacht nodig want die kan nog moeilijk alleen zijn.”

Al meer dan tien jaar trekt juf Caroline er tijdens de zomervakantie op uit met haar collega Sofie. “Mijn man gaat niet graag op reis, dus… Het Griekse eiland Sifnos mocht ons al een paar keer verwelkomen, vorig jaar trokken we naar Malaga en in mei staat Sicilië op het programma. Wandelen, wat cultuur opdoen en in de namiddag tijd om te relaxen. Daar kijk ik echt wel naar uit.” In maart heeft haar man trouwens voor de eerste keer een verrassingsweekendje aan zee geboekt.

(KK/foto SB)