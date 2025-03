Leerlingen van Oefenschool-vestiging Koornbloem ruimen zwerfvuil op

De Oefenschool-vestiging Koornbloem op de wijk ‘t Rozeveld heeft met enkele klassen mee haar schouders gezet onder de Klimaatdag die vorige dinsdag in de vestiging Bruggestraat georganiseerd werd. In het kader van het project Mooimakers gingen de kinderen op pad om in de buurt van de school zwerfvuil op te ruimen. Dat gebeurde door de jongens en meisjes uit de peuterklas, de eerste kleuterklas en het vierde leerjaar. Schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Elsie Desmet kwam de leerlingen en hun juffen feliciteren met hun inzet. Ze dankte allen om bij te dragen aan de strijd tegen afval op straat, op de trottoirs en in de bermen: “Zwerfvuil is een pest die moeilijk uit te roeien valt.” (foto JS)