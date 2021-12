Leerlingen van MSKA in Roeselare bakken kerstbûche van 30 meter lang voor zorgpersoneel

De leerlingen van MSKA Roeselare bakten op maandag 20 december een kerstbûche van maar liefst 30 meter lang voor het zorgpersoneel van AZ Delta. “Met deze steunactie willen we de mensen van de zorg, die meer dan wie ook een fijne kerstperiode verdienen, een hart onder de riem steken”, klinkt het bij de Roeselaarse school.

Vorig jaar organiseerde MSKA al eerder een gelijkaardige actie. Toen hebben ze 2.500 klaaskoeken gebakken voor het zorgpersoneel. “Aangezien we ons helaas nog altijd in een moeilijke periode bevinden, wilden we opnieuw iets doen om de mensen uit de zorg een duwtje in de rug te geven”, aldus Johan Blomme, leerkracht bij MSKA. “Nu leek het ons het ideale moment voor zo’n steunactie, want praktisch iedereen zal binnenkort Kerstmis, oudejaarsavond en Nieuwjaar kunnen vieren, maar tegelijkertijd zullen er mensen zijn die op dat ogenblik op de intensieve afdeling staan en patiënten zien aftakelen. Na de vele uitdagingen, waarmee het zorgpersoneel in het afgelopen jaar geconfronteerd werden, verdienen zij echter meer dan wie ook een aangename en ontspannende kerstperiode.”

Voor 1000 mensen

Twaalf leerlingen van de bakkerijschool hebben zich vrijwillig opgegeven om samen met drie leerkrachten, namelijk Andy Vandenberghe, Johan Blomme en Isabelle Loontjens, op maandag 20 december in de bakkerij actief te zijn. Verantwoordelijke Jeffrey Stroobant zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Het oorspronkelijke doel was om een kerststronk van twintig meter lang te creëren, maar tijdens de voorbereidingen merkten de leerkrachten dat hij maar liefst tien meter langer zou worden. De gigantische taart hebben ze in 1.000 stukjes verdeeld en naar AZ Delta gebracht, om op die manier 1.000 mensen uit de zorg gelukkig te maken. “Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook maatschappelijk betrokken zijn en dat ze initiatief leren nemen”, zegt Johan Blomme. “Wij willen dat ze op de hoogte zijn van wat er tegenwoordig speelt in onze samenleving en dat ze leren inzien hoe belangrijk het is om mensen die het nodig hebben een hart onder de riem te steken.”

Samenwerking

De school mocht op heel wat steun rekenen van enthousiaste bedrijven. “We hebben enkele firma’s gecontacteerd met de vraag of ze wilden meewerken aan ons project”, vertelt Johan Blomme enthousiast. “Van ieder bedrijf hebben we meteen een positieve reactie gekregen. Zo zorgde firma Debic voor de slagroom en de versiering werd gesponsord door Leman Decorations. De firma Puratos leverde de ingrediënten zanddeeg en biscuit. Tot slot bezorgde Orizon West de eieren. De overige bakkerijgrondstoffen heeft de school zelf bekostigd. Het eindresultaat van dit prachtig initiatief is dus een hartverwarmende samenwerking.”