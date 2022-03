Leerlingen van Koninklijk Atheneum in Komen organiseren carwash om studiereis naar Parijs te bekostigen

Emmers, sponsen, vuile wagens en heel wat opgestroopte mouwen. Vrijdag werd de parking van het Koninklijk Atheneum heel even omgetoverd tot een pop-up carwash. Elf leerlingen probeerden er op die manier hun studiereis naar Parijs betaalbaar te maken.

“Twee jaar dat we nergens heen konden door corona dus hoog tijd dat we naar oplossingen begonnen te zoeken!” De drijfveer van de 11 vlijtige leerlingen van het Atheneum wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Camille Bouttique (15), één van de studentes die het evenement mee op poten heeft helpen zetten, blikt alvast terug op een uiterst succesvolle gebeurtenis.

“Nu corona op een laag pitje lijkt te staan en er opnieuw heel wat mogelijk is, wilden we een echte studiereis gaan organiseren”, klinkt het. “Parijs leek ons de meest voor de hand liggen keuze, alleen kijk je dan aan tegen een aanzienlijke kostprijs.”

“We wilden allemaal het Louvre, de Eiffeltoren en alle andere iconische plaatsen zien maar moesten nog steeds op zoek naar 350 euro per leerling. Na enkele denkoefeningen kwamen we tot het besluit dat we auto’s gingen wassen en dat bleek meteen de goede keuze te zijn.”

Meer dan 50 auto’s

Op de parking van het atheneum konden chauffeurs zich met hun wagen aanmelden en al snel bleek de plaats te klein voor de toestroom. “We begonnen om 16:30 uur en dachten dat we tegen 19:00 uur wel klaar gingen zijn zijn”, lacht Camille.

“Dat liep dus even compleet anders want in geen tijd stonden meer dan 50 auto’s te wachten. Het was een combinatie van het mooie weer en het saharazand dat de nacht ervoor over de streek kwam, voor ons natuurlijk een geschenk uit de hemel. Door het succes kunnen we de prijs van de studiereis aanzienlijk gaan drukken, waardoor het voor iedereen toegankelijk wordt.”

Trots

Niet alleen de studenten waren door het dolle heen maar ook de leerkrachten wisten met hun trots geen blijf. “Het initiatief kwam volledig van hen uit”, horen we.

“Als leerkrachten hebben wij er enkel voor gezorgd dat het administratief mooi omkaderd was. Al de rest werd door de studenten zelf geregeld en dat hebben ze goed gedaan. 2 jaar COVID met alle daarbij horende regels begon bij hen een tol te eisen en dankzij deze actie hebben ze, op een correcte manier, getoond dat ze er nu wel volledig klaar mee zijn.”

(CL)