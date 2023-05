Leerlingen van Immaculata Ieper vormen erehaag van meer dan 400 meter voor afscheidnemend directeur Jan Vannobel

De 900 leerlingen van het Immaculata vormden dinsdagmiddag een lange erehaag voor Jan Vannobel, de directeur van de school die op het einde van dit schooljaar met pensioen gaat. Deze erehaag liep van de school tot aan het Jeugdstadion, waar deze middag het festival Stressfactor doorgaat.

De erehaag voor de afscheidnemende directeur Jan Vannobel was een verrassing. De lessen werden om 11.15 uur beëindigd en meteen erna haastten de meer dan 900 leerlingen zich richting de Fenix om er een erehaag te vormen voor Jan Vannobel. Jan (62) neemt binnenkort afscheid van de school. “Jan is bezig aan zijn laatste weken en we willen hem op een gepaste manier uitzwaaien. Deze erehaag vormt al een prelude op wat komt”, vertelt Carlo De Winter. “We zorgden ervoor dat hij nog even in zijn bureau kon blijven zodat iedere leerling tijdig zijn of haar positie kon innemen. De afstand tussen de school en de Fenix is 450 meter. Dus we hoopten om met onze 900 leerlingen tot aan de Fenix te geraken en dat is gelukt.”

Overweldigend

Voor Jan was het best overweldigend. “Ik had een vermoeden dat er iets zou volgen vandaag, maar zoiets groots had ik niet verwacht. Op het einde van het schooljaar sla ik de deur achter me dicht en is het tijd om van het leven te genieten. Mijn opvolgster wordt Nele Verhofstadt.”

Stressfactor

Intussen zet het feestgedruis zich verder met het festival Stressfactor. Initieel zou dit plaatsvinden op de terreinen van het Jeugdstadion in de Leopold III-laan. Door het aanhoudende regenweer werd een groot deel nog naar binnen in de Fenix verhuisd. Op de line-up staan Cristian D, Manuals en Arthur Lewis ft. Gerben Tuerlinckx. “Er zijn ook twee DJ-acts van leerlingen van onze school. We voorzien ook festivalfood met worsten, (vegi-)hamburgers, ijsjes en frisdank.”