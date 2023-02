Leerlingen van Het Vlot in Ieper treden op voor (groot)ouders en organiseren op 5 maart Kip aan ‘t Spit

Het Vlot Ieper, een school voor buitengewoon basisonderwijs, organiseerde eindelijk weer een grootouderfeest. Na enkele coronajaren werd de draad op donderdag 16 februari weer opgepikt.

Alle leerlingen van type 2 traden op in de school die zich in de Sint-Catharinastraat bevindt. Ze zorgden voor een onvergetelijke namiddag voor de 140 ouders en grootouders. Het thema was ‘Liefde is…’ Na dit feest kon er nagekaart worden met koffie en gebak.

Het volgende evenement van de school is op zondag 5 maart vanaf 11.30 uur. Dan organiseren ze Kip aan ‘t Spit in de eetzaal van het VTI, Augustijnenstraat 58 in Ieper. Kaarten kosten 15 euro (volwassenen) en 10 euro (kinderen). Kinderen krijgen bovendien een gratis ijsje. Dit evenement is ten voordele van de verdere uitbouw van de scholen. Info en kaarten via hetvlot@cdi-ieper.be.