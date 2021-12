Leerlingen van het Collège de la Lys in Komen maken warme kerstdozen voor wie het financieel lastig heeft tijdens de feestdagen

De eindejaarsperiode is een moment waarop warmte, genegenheid en een feestelijke sfeer de norm zijn. Toch zijn er ook heel wat mensen die aankijken tegen een periode van kou lijden en honger hebben. Voor de leerlingen van het Collège de la Lys meer dan voldoende redenen om uit te pakken met kerstdozen.

Iets warms, iets lekkers, iets hygiënisch en een handgeschreven brief met daarop enkele woorden van hoop. De symbolische warmte die de kerstdozen uitstralen is bijna voelbaar. Isabelle Heughebaert, initiatiefneemster van de actie en taalleerkracht aan het collège, motiveert jaar na jaar haar leerlingen om zich ook in te zetten voor de medemensen. “Armoede is iets waar we allemaal al wel van hebben gehoord maar vaak ook een erg vaag begrip is”, klinkt het.

“We associëren het met daklozen of mensen die op straat leven. Tijdens de coronacrisis kwam het dan weer allemaal erg dichtbij. Iedereen moest overschakelen op afstandsleren en plots kwamen mensen, met schaamte in de schoenen, bij de school aankloppen. Ze hadden de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en een computer? Dat was onmogelijk. Voor wie in armoede leeft is het zelden makkelijk maar tijden de feestperiode wordt het extra moeilijk. Zelfs voor een sprankeltje warmte is er geen ruimte meer.”

Pijn tijdelijk verlichten

De leerkracht zette meteen haar leerlingen aan het werk en riep het kerstdozenproject in het leven. “Elke leerling versierde 1 à 2 dozen in kerstthema”, gaat ze verder. “In de dozen steken we een assortiment aan items maar komt ook vooral een persoonlijke brief te zitten. Fijne woorden van hoop, van troost en van inspiratie. Het vormt misschien geen oplossing voor het probleem dat armoede is maar we kunnen op z’n minst proberen de pijn tijdelijk te verlichten.”

De dozen worden weldra afgegeven aan Oasis en La Source, 2 verenigingen die zich inzetten voor de strijd tegen de armoede. Op die manier komen ze bij verschillende gezinnen in de brede regio terecht.

(CL)