Leerlingen van Diksmuidse basisscholen maken kennis met de lokale landbouw dankzij project ‘Landbouweducatie’

Samen met de landbouwraad en het stadsbestuur werd het project ‘Landbouweducatie’ in verschillende Diksmuidse basisscholen georganiseerd. Zo konden de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisschool in Beerst genieten van een ontbijt met lekkere producten van de boerderij.

Bij het binnenkomen stond voor de leerlingen een buffet met allemaal lekkers van de boerderij klaar. Het ontbijt was bedoeld om de jeugd het lekkers van de boerderij en de lokale handelaar te leren kennen. Ze krijgen ook de kans een boerderij te bezoeken. Dat bezoek wordt in de klas voorbereid via lespakketten van advies- en onderzoeksorganisatie Inagro.

Proeven

Proeven is nog altijd de beste manier om streekproducten te leren kennen en daarom werd het ontbijtbuffet ook gevuld met authentieke hoeve- en artisanale producten rechtstreeks van bij de lokale producenten, dus de landbouwers, bakkers en handelaars.

Waar bij sommige producten eerst aarzelend werd geproefd, kregen de andere dan weer vlot bijval. Er werd door de jongeren gretig geproefd, gesmuld en genoten van het ontbijt. Later gaan ze nog op bezoek bij een boerderij en op 24 september kunnen ze, samen met hun ouders en familie of met vrienden, naar de Landbouwdag bij Het Land van Melk en Honing waar niet alleen veel te zien is, maar ook heel wat te beleven.