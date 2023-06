Leerlingen van de vrije basisscholen Ieper en Zillebeke sluiten tien weken buitenschools onderwijs af met toonmoment

Op donderdag 1 juni werd het project school@platteland afgesloten met een toonmoment voor de ouders van de deelnemende scholen VBS Sint-Michiels en VBS Sint-Vincentius in het provinciaal domein De Palingbeek. Net als vorige jaren werd de samenwerking tussen het provinciaal domein De Palingbeek en de scholen VBS Sint-Michiels en VBS Sint-Vincentius met school@platteland een groot succes. De leerlingen uit beide zesde leerjaren werden uitgedaagd op een stukje Outdoor Education.

“Outdoor Education houdt meer in dan enkel in de buitenlucht leren”, verduidelijkt directeur Anne Sophie Artois.

“Men bouwde hier op drie belangrijke pijlers. Ten eerste kregen de leerlingen les in de authentieke situatie, dit werd aangevuld met de mogelijkheden om directe ervaringen op te doen in de natuur. De kinderen leerden zorg dragen voor elkaar, voor de natuur en voor de dieren. Ook de herkomst van onze voedingsproducten en het duurzaam voorzien in je levensonderhoud kwamen uitgebreid aan bod. De derde pijler ‘identiteitsontwikkeling’ was zeker heel belangrijk. De 49 leerlingen leerden beter zicht te hebben op zichzelf, hun talenten en hun sterktes. Ze kregen uitdagingen voorgeschoteld en konden kiezen hoe ze hiermee omgaan. De sterke begeleiding vanuit de begeleiders en hun leerkrachten was daarbij cruciaal.”

Diverse leervakken

“De leerlingen experimenteerden en onderzochten met concrete materialen. Ze kregen de opdracht om een serre te maken en kregen hiervoor de geschikte materialen en de ondersteuning van hun leerkrachten Julie en Stefaan, samen met de begeleiders uit De Palingbeek. Hiervoor gingen ze aan de slag met rekeninstrumenten om na te denken over de oppervlakte, technieken, zwaartekracht, zonlicht, ventilatie, enzomeer.”

“Naast een serre bouwen, kregen ze ook een stuk handenarbeid. De kinderen kregen een stuk onbewerkte akker om aan te planten en te onderhouden. Na enkele maanden zwoegen, merkten we vandaag bloeiende aardappelplanten, wortels die schieten, ajuinen die groeien en konden de leerlingen hun eigen aardbeien en radijzen proeven.”

“Aan de zijkant van de akker werd een insectenhotel gebouwd. Iedere leerling had zijn eigen aandeel hierin. Vandaag kregen de ouders de kans om de werken van hun kinderen te inspecteren. De leerlingen bereidden een rondleiding voor met de uitleg over alle technieken die ze gebruikt hebben. De avond werd ingezet met het lied van de school@platteland. Trots blonken de zesdeklassers in hun overal.”

Onderzoeken en beleven

“Alle leerlingen hadden hun eigen taak in de samenwerking. Ze leerden om goed samen te werken, hun eigen sterktes te ontdekken en kregen dan de kans om wiskunde, taal en werk te kunnen beleven door te onderzoeken en te beleven wat een grote meerwaarde is. De kennis blijft veel beter hangen, ze kunnen er onmiddellijk een praktisch voorbeeld bij bedenken”, zegt directeur Anne-Sophie Artois.

“Elke donderdag werd uit beide scholen gefietst naar de site op De Palingbeek. Deze schooloudsten gaan volgend jaar vaak meestal zelfstandig met de fiets naar het secundair onderwijs. Deze rit zorgt voor een rugzak aan fietservaring. De extra inbreng en enthousiasme van onze leerkrachten en onze vaste fietsbegeleiders is hier goud waard.”