Leerlingen van BuSO Sint-Idesbald trekken naar het Afrikaanse Benin op bouwkamp

Leerlingen van BuSO Sint-Idesbald in Roeselare gaan dit jaar op een wel heel uitzonderlijk bouwkamp. Van 7 tot 15 maart trekken zeven leerlingen en twee leerkrachten naar de stad Dogbo in het Afrikaanse land Benin om daar een computerklas te bouwen in het lokaal vormingscentrum.

De steden Roeselare en Dogbozijn met elkaar verbroederd. De voorbije jaren werden er al verschillende initiatieven georganiseerd om de banden aan te scherpen. Ook BuSO Sint-Idesbald spring graag op de kar. De leerkrachten van de school werkten een speciaal project uit.“In 2017 mochten we met leerlingen Espace Dogbo in het Roeselaarse stadspark helpen bouwen”, zegt Kristof Termote, leraar bouw. “Daar zijn de leerlingen bijzonder trots op. Zowel bij de leerlingen als bij het lerarenkorps groeide de nieuwsgierigheid naar de partnerstad van Roeselare. Zo is het idee gegroeid om met leerlingen naar Dogbo te trekken en daar een project te realiseren.”

Unieke kans

In samenwerking met de vzw Dogbo kreeg het project vorm. “Het is de bedoeling om in maart samen met jongeren van het plaatselijke vormingscentrum een nieuwe computerklas te bouwen”, zegt Termote.De school vindt het project van onschatbare waarde voor de leerlingen. “Dit is een unieke kans. Het is meer dan bouwen alleen. Door hen die interculturele uitwisseling aan te bieden versterken we hun kennis en vaardigheden en krijgt interculturele uitwisseling een heel concrete invulling”, aldus leerlingenbegeleider Pieter Desmedt.

Financiële middelen inzamelen

Een spaghettifestijn engiften van enkele bedrijven en verenigingen brachten bijna voldoende middelen in het laatje om dit project te betalen. “Een laatste financieel duwtje zou nog welkom zijn om de kosten van de reisapotheek en vaccins wat te verlichten”, geeft Desmedt toe. Wie het project van de school wil volgen kan terecht op de sociale media van Sint-Idesbald.