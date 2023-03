Leerlingen trekken al voor achtste keer in pyjama naar school: “Dankzij Bednet blijf ik mijn vrienden zien”

Vrijdag trekken duizenden leerlingen in hun beste pyjama naar de schoolbanken. Niet om nog snel een powernapje te doen, wel om Bednet een hart onder de riem te steken. Die vzw zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen via internet toch de lessen kunnen bijwonen en zo geen leerachterstand oplopen of in isolement dreigen te raken. Ook in het gezin van de negenjarige Louis Van Hulle uit Jabbeke is het systeem stevig ingeburgerd. “Dankzij Bednet blijf ik mijn vrienden zien.”

Getooid in een schattige onesie zit Louis Van Hulle (9) geconcentreerd aan de laptop. Op het scherm ziet hij zijn juf Lien van het derde leerjaar aan Basisschool Permeke in Jabbeke in volle actie. Louis mag dan wel fysiek niet in de klas zitten, hij hoeft geen seconde van de lesdag te missen.

Met dank aan Bednet, een organisatie die al sinds 2007 synchroon internetonderwijs organiseert en ervoor zorgt dat kinderen en jongeren die door ziekte langdurig of tijdelijk afwezig zijn, toch de lessen op school kunnen volgen. Lang voor de coronacrisis afstandsonderwijs inburgerde, verzette Bednet al de bakens.

Immuunsysteem

En dat is broodnodig, valt in het gezin van Louis te horen. Samen met zijn papa Dimitri (43), mama Natacha Degrève (47), broers Léon (19), Luca en Liam (allebei 14) en zus Nina (17) woont hij op amper 150 meter van het klaslokaal waar zijn vrienden elke dag een stukje slimmer worden.

"Het enige wat ik via Bednet niet kan, is meespelen tijdens de speeltijd. Dat mis ik wel" – Louis Van Hulle

“Toen Louis vijf was, werd bij hem diabetes type 1 vastgesteld”, legt mama Natacha uit. “De ziekte zorgt ervoor dat het immuunsysteem van onze zoon fel verzwakt is. Daardoor raakt hij erg snel ziek en is de kleinste verkoudheid voldoende om hem thuis te moeten houden.”

“Wanneer Louis ziek valt, maken zijn suikerwaarden ook enorm grote en snelle schommelingen: in een vingerknip van erg hoog naar erg laag. Dan moeten we hem van dichtbij in de gaten kunnen houden. Vooral tijdens de wintermaanden is het uitkijken geblazen.”

Te zien in de klas

Zijn eerste leerjaar moest Louis nagenoeg volledig missen, waarna hij niet anders kon dan dubbelen. “We zochten eerst hulp bij Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH, red.), maar dat bleek niet de gepaste oplossing voor Louis”, gaat mama Natacha verder.

In maart 2022 schakelde het gezin Bednet in, een organisatie die hen in het verleden al had bijgestaan. “Vier jaar geleden werd bij onze oudste zoon multiple sclerose vastgesteld. Léon maakte toen anderhalf jaar gebruik van Bednet en vond daarin een enorme hulp. Hij kon alle lessen blijven volgen en bleef ook betrokken bij hele schoolgebeuren.”

Na contact met Basisschool Permeke werd een jaar geleden ook voor Louis een Bednet-systeem op poten gezet. “Het concept is eenvoudig: via een Bednet-laptop kan Louis elke dag de lessen live zien, in het klaslokaal hier even verderop staat een degelijk camerasysteem en is Louis via een tablet ook in de klas te zien. Zo voelen ook zijn klasgenoten Louis’ aanwezigheid.”

Van thuis uit kan Louis de camera bedienen, die 360 graden draaien en inzoomen op het bord. “Van Bednet kregen we net voor 1 september een zogenaamde blauwe box, met daarin de laptop, een voedingskabel, computermuis, een internetkabel en koptelefoon. De installatie was een makkie en voor we het goed en wel beseften, was onze woonkamer met de klas verbonden.”

Vertrouwd door corona

Louis zelf is in de wolken met Bednet. “Ik mis nu geen enkele les meer”, glimlacht hij. “Alleen wanneer ik écht ziek ben en in bed moet blijven, laat ik de laptop dicht. Maar ik zou het niet meer kunnen missen. Zo blijf ik ook mijn vriendjes zien en weet ik perfect wat er in de klas gebeurt.”

“Tijdens elke speeltijd blijft er ook een van mijn vrienden in de klas om met me te praten. Dat is ook het enige wat ik écht mis wanneer ik van thuis uit les volg: de speeltijd.”

"Door diabetes type 1 is Louis' immuunsysteem fel verzwakt en moeten we uitkijken" – mama Natacha Degrève

Dit schooljaar verdeelt Louis zijn tijd tussen les volgen via Bednet en de school zelf. “Van half november tot aan de kerstvakantie kon ik jammer genoeg geen enkele dag naar school, maar toch was ik erbij”, zegt hij.

“Sinds Nieuwjaar kon ik al vaak naar de klas, maar wanneer ik me ’s ochtends niet lekker voel, belt mama naar mijn juf en starten we Bednet op.”

Mama Natacha knikt. “Een gouden systeem. Basisschool Permeke en Louis’ juf gaan ook helemaal mee in het verhaal, daar zijn we hen bijzonder dankbaar voor.”

“Het klinkt misschien vreemd, maar het hele coronaverhaal heeft ervoor gezorgd dat we nu volledig anders naar afstandsonderwijs kijken. Toen onze zoon Léon het vier jaar geleden gebruikte, waren heel weinig mensen met die werkwijze vertrouwd. Nu kijkt niemand er nog van op.”

Nóg meer promoten

Natacha pleit er wel voor om Bednet nog meer te promoten. “Organisaties als het CLB kunnen daar een grote rol in spelen. Kinderen die voor langere tijd thuis moeten blijven, lopen op die manier amper leerachterstand op. Al zetten we stappen in de goeie richting. Toen ik hulp zocht voor Léon, moest ik Bednet zelf ontdekken. Nu is de organisatie toch al wat bekender. Al zijn initiatieven als de jaarlijkse Bednet Pyjamadag meer dan nodig.”

Louis knikt. “Vorig jaar moest ik Pyjamadag nog van achter het computerscherm doorbrengen, normaal zal ik er nu gewoon kunnen bij zijn. Daar kijk ik enorm naar uit: samen in onze pyjama naar school. En dan lekker ravotten op de speelplaats.”