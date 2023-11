Leerlingen Tiener Techniekacademie sluiten interessante lessenreeks af: “Veilig thuis met het deurmatalarm”

In zaal De Binding in Rollegem-Kapelle vond de diploma-uitreiking van de jaarlijkse Tiener Techniekacademie plaats. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar werden de voorbije weken ondergedompeld in de wondere wereld van techniek.

Al enkele jaren organiseert de gemeente een Tiener Techniekacademie waarin kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kennis kunnen maken met verschillende aspecten van techniek. “Sommige deelnemers hebben in het verleden ook al deelgenomen aan de Junior Techniekacademie. Die is bedoeld voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar. Dankzij de Junior- en Tiener Techniekacademie leren de kinderen heel wat technische zaken ontdekken. Je merkt dat de kinderen vol interesse de lessen volgen”, legt schepen van Jeugd Emiel Debusseré (CD&V/VD) uit.

Bedrijfsbezoek

De voorbije weken maakten de leerlingen tijdens een zestal lessen drie verschillende werkjes. “Vanaf nu bekijken de deelnemers aan de Techniekacademie hun zelfgemaakte zelfrijdende auto’s door de periscoop en zijn de kinderen gewaarschuwd wanneer onverwachte bezoekers voor hun kamer staan. Ze leerden namelijk een deurmatalarm maken.” Naast deze drie grote opdrachten gingen de kinderen ook op bedrijfsbezoek. Dit jaar werd er gekozen voor de firma Ramen Vandenbroucke in Wevelgem.

Vrijwilligers

Bij het gemeentebestuur beseffen ze maar al te goed dat de organisatie van de Techniekacademie niet mogelijk is zonder de vrijwilligers, de steun van hogeschool Vives en de materiële en financiële hulp van verschillende partners. “Dankzij onze lesgevers Walter en Christel kunnen we ook nu terugblikken op een geslaagde lessenreeks. Zij hebben de kinderen met de nodige vrijheid maar toch ook discipline aan het werk gezet met de mooie werkjes als eindresultaat”, aldus Emiel Debusseré.

Walter en Christel kregen voor hun inzet elk een Ledegembon die besteed kan worden in een Ledegemse handelszaak.