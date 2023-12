Leerlingen Ter Groene Poorte presenteren mini-onderneming

De leerlingen van het zesde en zevende jaar van Ter Groene Poorte hebben eind november in de Salons TGP – en in hun beste outfit – aan een zelfontworpen stand hun mini-onderneming gepresenteerd.

Qua aanbod was er meer dan voldoende diversiteit. Van smakelijk droge worsten van de leerlingen van het specialisatiejaar traiteur, tot suikervrije brownies. Ook de namen van de mini-ondernemingen waren origineel bedacht door de leerlingen: Mad Shells (gekke schelpen), bijvoorbeeld, voor de verkoop van vijf soorten lekkere madeleines door leerlingen van de bakkerijafdeling. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun producten verkopen op allerlei leuke evenementen en markten. Het traject van de verschillende mini-ondernemingen is te volgen via sociale media. (PDC/foto PDC)