Leerlingen Ter Berken Langemark vliegen door hun fantasie

In OC Den Tap verzamelden zo’n 250 ouders en grootouders om hun oogappels aan het werk te zien op het schoolfeest van Basisschool GO! Ter Berken.

Het thema ‘Vlieg je mee door onze fantasie?’ bood de leerkrachten heel wat creatieve mogelijkheden.

“Het was het eerste schoolfeest dat we kunnen organiseren sinds corona”, zegt directeur Marleen Dejaegher. “De kleuters wisten bijvoorbeeld nog niet wat een schoolfeest was. Het was extra spannend voor iedereen, maar alles verliep vlot.”