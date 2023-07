Leerlingen ’t Veld in Meulebeke sluiten schooljaar af met speurtocht

De leerlingen van ‘t Veld in Meulebeke sloten hun schooljaar af met een speurtocht in het Veldbos.

Een van de slotactiviteiten van het schooljaar ‘22–‘23 was voor de leerlingen van de basisschool ’t Veld een heuse speurtocht in ’t Veldbos. Bosanimatie is een vaste leertraditie voor alle leerlingen van de Veldschool. Ieder trimester gaan ze het bos in, steeds met een andere opdracht. Zo genieten ze van olympische bosspelen, krijgen ze een foto- of qr-zoektocht op te lossen of doen ze aan geocaching.

Als laatste activiteit kregen de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar coördinaten mee en een benaderende foto. Bedoeling was de stek terug te vinden. Na een boeiend bosavontuur was het dan tijd om te genieten van een ijsje aangeboden door het oudercomité. (LB)