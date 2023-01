Leerlingen ‘t Saam Diksmuide vormen levende ketting tegen pesten

De beide campussen van ’t Saam Diksmuide voerden dinsdag samen actie tegen pesten. Dat deden ze op een originele manier. Met ruim 1.400 leerlingen vormden ze een levende ketting tussen ’t Saam campus Cardijn in de Cardijnlaan tot bij campus Aloysius in de Wilgendijk.

“De baseline van onze school is ’t Saam een school die verbindt. Deze verbindende actie is een eyecatcher tegen pesten waarmee we willen deelnemen aan de actie van Ketnet en met deze actie onderstrepen we dat pesten echt niet kan”, vertelt directeur campus Cardijn, Bart Laleman.

Doorheen het jaar worden verschillende acties tegen pesten op poten gezet. “Tijdens het eerste lesuur werden de leerlingen een plaats toegewezen op het traject tussen Aloysius en Cardijn”, geeft verantwoordelijke Leefzorg, Karel De Gryse, mee. “De planning van deze actie kadert in de Vlaamse week tegen pesten. Pesten is iets dat de leerlingen niet loslaat en door de verschillende acties die we tijdens het jaar voeren worden ze ook bewuster van pesten en zijn ze ook mondiger tegen pesten.”

Deze actie werd op punt gezet door de leerkrachten Leefzorg van beide campussen. Joke Bekaert en Karel De Gryse hopen hiermee niet enkel de leerlingen op school, maar ook de mensen die de menselijke ketting voorbijkomen te sensibiliseren. De leerlingen droegen slogans tegen pesten mee. (ACK)