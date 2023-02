Leerlingen stedelijke basisscholen Roeselare volgen muzische lessen in SASK en STAP

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de stedelijke basisscholen De Brug, De Octopus en De Vlieger werden de voorbije weken ondergedompeld in de creativiteit van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) en de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). Bedoeling is om de muzische klassen de volgende jaren een vervolg te geven.

Geen normale lessen dezer dagen voor de leerlingen van de stedelijke basisscholen. “Na enkele geslaagde Kunstkuur-projecten lanceerden we met het stedelijk onderwijs het proefproject ‘muzische klassen’. Hiermee willen we de kinderen hun muzische taal laten ontdekken en hen tonen welke mogelijkheden er zijn binnen de opleidingen beeld, dans, muziek”, aldus schepen voor stedelijk onderwijs Nathalie Muylle (CD&V).

Na een halve dag les in hun school, trekken de leerlingen ’s middags naar de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) of de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). Voor velen een eerste kennismaking met de gebouwen. “Een dergelijk project werkt drempelverlagend. Tussen de leerkrachten is er een expertisedeling. De leerkrachten van de scholen kunnen even uit het cognitieve stappen en ontdekken hier dat hun leerlingen nog tal van andere talenten hebben”, aldus Carl Segaert van SASK.

Talenten ontdekken

De directeurs van de scholen zien ook dat de leerlingen nieuwe talenten ontdekken. “Zij worden ondergedompeld in de academies. Dat wiskunde even moet wijken is zeker niet erg. De muzische klassen zijn erg waardevol. Ook de leerkrachten geven aan de volgende jaren graag een vervolg te breien aan dit project”, aldus Ignace Degryse, directeur van De Octopus.