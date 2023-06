Leerlingen Spermalie Brugge verzorgen bediening op koninklijk staatsbanket

Voor de bijna zeventig leerlingen van Hotel-en Toerismeschool Spermalie in Brugge is het staatsbezoek van de Nederlandse koning en koningin aan ons land een ernstige zaak. Zij staan immers in voor de bediening op het staatsbanket, dat vanavond plaatsvindt in het kasteel van Laken.

Dinsdagmorgen 20 juni om 8.30 uur werd voor de trip naar de hoofdstad verzamelen geblazen in de inkomhal van de school. “Het is belangrijk dat we alle instructies en afspraken nog eens goed in de verf zetten”, vertelt Sabrina Caeckaert, technisch adviseur coördinator van Spermalie.

Gezonde stress

“Ik denk wel dat onze leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende jaar Horeca, Restaurant & Keuken er klaar voor zijn. Dit staatsbanket is voor hen een unieke belevenis. Dit zullen ze wellicht nooit meer meemaken. De bediening gebeurt immers in de historische lakeikledij. Om de maat op te nemen, moesten onze leerlingen enkele maanden geleden al eens naar Brussel. Acht leerlingen van het zesde jaar mogen als hofmeester in hun schooluniform opdienen.”

Op de vraag of ze zelf wat zenuwachtig is, antwoordt Sabrina Caeckaert met een veelbetekenende glimlach. “Een beetje gezonde stress is nooit slecht, want dan presteer je beter. Ik hoop dat onze leerlingen ook wat last hebben van dat soort stress.” (PDC)