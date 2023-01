Leerlingen Spermalie aan de slag op World Economic Forum in Davos: “Ervaring om nooit te vergeten”

De leerlingen van het 7de jaar Gastronomie van Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge zijn deze week in het Zwitserse Davos aan de slag op het World Economic Forum (WEF). In het mondaine skioord komen heel wat vooraanstaande personaliteiten samen om de wereldeconomie te bespreken. Naar jaarlijkse gewoonte is één van de belangrijkste hotels voor deze bijeenkomst het Ameron Swiss Mountain Resort.

“25 jaar geleden had Spermalie een nauwe samenwerking met de Steigenberger hotels. Tijdens het WEF werd hun team steeds versterkt met leerlingen van Spermalie. Het Steigenberger hotel in Davos verdween, maar enkele jaren later verrees het Ameron Resort. Heel wat WEF-events verhuisden naar dat gloednieuwe resort en sindsdien werken we samen met dit hotel”, vertelt Sabrina Caeckaert, technisch adviseur coördinator van Spermalie.

Lange busreis

“Vorige week vrijdag zijn we om 8 uur in Brugge vertrokken. Na een lange busreis kwamen we ’s avonds omstreeks 21 uur aan. De leerlingen werken deze week tot vrijdagmiddag en daarna gaan we nog even de berg op. ’s Avonds is er nog een afscheidsdiner.”

“Dit is voor hen een waardevolle stageperiode met het oog op latere tewerkstelling”, aldus algemeen directeur Miek Kemel. “Voor de leerlingen is het hard werken in speciale omstandigheden. Het hotel wordt permanent bewaakt door een veiligheidsfirma en de Zwitserse politie. De meeste gasten worden daarenboven nog eens begeleid door persoonlijke bewakingsagenten.”

© gf

“Het is voor onze leerlingen een uitgelezen kans om een onbekend stukje van de wereld te ontdekken. Voor Spermalie is deelname aan dergelijk mondiaal event een hele eer, maar ook een troef. We zijn immers de enige Vlaamse school aanwezig op het WEF in Davos. Ik kijk mee vanop afstand en ben fier op wat onze leerlingen daar presteren.”

Onvergetelijk

“De reacties van de leerlingen zijn uitermate positief”, aldus Sabrina Caeckaert. “Het is de eerste dat ik in een hotel werk met zoveel personeel. De sfeer zit goed, je hoort heel veel talen in de keuken, want er werken veel verschillende nationaliteiten. Het is boeiend om nieuwe werkmethodes te leren kennen. Ik sta elke dag heel vroeg op en start om 5 uur met het voorbereiden van het ontbijt en de coffee breaks. Dit is een werkervaring om nooit meer te vergeten”, vertelt Femke De Gersem.

Hecht team

Ook praktijkleraar Peter Keirsbilck, die de leerlingen begeleidt, is heel enthousiast. “Ik leer de leerlingen heel wat beter kennen tijdens zo’n week. We werken nauw samen met alle vaste personeelsleden en alle extra’s van het hotel. We zijn een hecht team. De leerlingen beseffen nadien ook hoe belangrijk talen zijn in hun opleiding.”

“Zaterdag 21 januari keren we huiswaarts. Onze leerlingen zullen ongetwijfeld nog lang en uitvoerig vertellen over het harde werk in de keuken, de vele vergaderruimtes, de weelderige banketten en de speciale evenementen op dit prestigieuze WEF”, besluit Sabrina Caeckaert. (PDC)