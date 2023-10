Leerlingen-slagers GO! atheneum grote medailleslokop op Meat Expo

In het kader van Meat Expo, een vakevenement voor slagers in Kortrijk Xpo, vond ook de Special Juniorcup plaats. De Kaaskerkse slagersschool GO! Atheneum mocht met heel wat medailles huiswaarts keren. Ze wonnen liefst 42 van de 59 medailles voor hun gerechten. Opvallend: 21 van die 42 medailles werden overigens binnengehaald door meisjes.

Bram Bruyneel (Roeselare) won 5x goud, Niels Bulcke (Merkem) 4x goud en 1x zilver, Liselotte Toebaert (Passendale) 6x goud, 1x zilver en 1x brons, Aïcha Denys (Noordschote) 4x goud en 1x brons, Jelle Derycke (Nieuwpoort) 2x goud, Dré Duyvenjonck (Zwevezele) 2x goud, Valmont Willemijns (Heuvelland) 3x goud, Levi Noppe (Veurne) 2x goud en 1x zilver, Milan Devuysdere (Diksmuide) 2x goud en 1x brons, Michael Vlaeminck (Langemark) 2x goud en 1x zilver, Jan Tuyten (Nieuwkerke) 3x goud en 1x zilver, Beyonce Seys (Merkem) 2x goud, 2x zilver en 1x brons en Jaimie Moens (Veurne) 2x goud en 1x zilver.