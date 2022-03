Leerlingen Sint-Lutgartschool in Roeselare starten eigen moestuin op

In het kader van het project ‘Superfood voor jonge helden’, waarbij gezonde voeding centraal straat, werkte de stad samen met drie scholen pilootprojecten uit. Onder andere de vrije basisschool Sint-Lutgart werkte de voorbije periode rond gezonde voeding.

Met het vierde en vijfde leerjaar van de vestiging in de Dokter Delbekestraat wordt een perceel van de Tumulstuintjes gehuurd om er een moestuin te starten. Daarnaast wordt er tijdens de middagpauze gratis soep geserveerd en worden er in samenwerking met De Frezeboer wekelijks fruitmanden in de school geleverd. De stad wil vanuit de ervaring van de drie pilootscholen een structureel subsidiereglement uitwerken waarbij scholen ondersteund worden in het aanbieden van betaalbare voeding op school. Het is de bedoeling dat alle Roeselaarse scholen volgend jaar ondersteund worden om een dergelijk project uit te werken.