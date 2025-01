Leerlingen SIGO zetten fair trade in de kijker

Leerlingen van het Sint-Godelievecollege (SIGO) zetten elke donderdag fairtradeproducten in de kijker. “Tijdens de middagpauze bieden de leerlingen aan hun schoolgenoten onder meer fairtraderijstcrackers, -noutgat en -chocolade aan. Aan de verkoop koppelen we doorheen het hele jaar verschillende infomomenten, zoals een quiz, ontbijt of spel”, zegt Kathleen Bruneel, al 25 jaar SIGO-leerkracht, zelf vrijwilliger bij Oxfam Wereldwinkel en raadslid voor Samen Gistel. “Achter de verkoop zit een breder verhaal. We willen de burgerbetrokkenheid bij de jongeren verhogen, maar ook duurzaamheid en bewustzijn rond economische factoren verbreden. Zo geven ze ook de boodschap mee dat ze als consument een andere keuze kunnen maken en beperkten we ons niet tot theoretische lessen. Het is voor hen extra leuk als ze na kennismaking op school ook zelf fairtradeproducten spotten in de supermarkt.” (TVA/ foto PM)