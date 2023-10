Leerlingen School Noord in Hulste kunnen terecht op gevoelsplekken

School Noord in Hulste stelde vrijdag haar gevoelsplekken voor. Dat zijn ruimtes die gecreëerd zijn als onderdeel van hun ‘socio-emotioneel remediëren’-project. Ze hebben tot doel kinderen een veilige en gepaste uitlaatklep te bieden voor hun emoties.

Het project socio-emotioneel remediëren, dat al enkele jaren loopt, richt zich op het helpen van kinderen bij het begrijpen en uiten van hun gevoelens op een gezonde manier.

Stille en verdrietige ruimte

“School Noord creëerde in dit kader gevoelsplekken, waaronder een stille ruimte en een verdrietige ruimte in de vorm van een caravan. Deze ruimtes stellen kinderen in staat om zich even terug te trekken of hun verdriet te delen met een vriend of vriendin”, vertelt Leen Pison, directrice van school Noord Hulste.

“Elk bezoek aan deze ruimtes wordt gevolgd door een gesprek met de klastitularis om de emotionele groei van de kinderen te ondersteunen.”

Emotioneel welzijn

De ruimte en de caravan kregen de naam Cocon. “Kinderen zijn niet alleen leerlingen, maar ook individuen met gevoelens en emoties die onze aandacht en zorg verdienen. Het is onze plicht om niet alleen hun intellectuele ontwikkeling te bevorderen, maar ook om hun emotionele welzijn te ondersteunen”, aldus schepen van Onderwijs Francis Pattyn.

Een andere opvallende toevoeging aan het project is een chalet, ingericht als een boze ruimte. Die kreeg de naam Lam. “Hier kunnen kinderen op een gecontroleerde manier hun frustraties uiten en verwerken. De inrichting van deze gevoelsplekken is tot stand gekomen dankzij de inzet van de ouderraad en behulpzame echtgenoten”, duidt directrice Sabine Lahousse.

Frustratie

“De kinderen kunnen met een zachte staaf op canvas slaan/kloppen of op een bord hun frustratie tekenen of in zachte ballen knijpen of er mee gooien.” Dit wordt ook gedaan met gesprekjes voor en na.

Het project werd begeleid en gecoacht door Trui Tytgat.