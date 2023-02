Leerlingen SBSO De Varens leren veel van werkplekleren

De school voor buitengewoon secundair onderwijs De Varens in Sint-Andries organiseert al jaren werkplekleren voor de leerlingen van opleidingsvorm OV1 en OV2. Voor hen is werkplekleren niet evident, maar wel heel leerrijk. “We hebben het geluk dat we de afgelopen jaren enkele fantastische werkplekken gevonden hebben”, zegt praktijkleraar Robbie Vanbaelenberghe.

“Binnen OV1 bereiden we onze leerlingen voor op een verblijf in een dagcentrum, begeleid werken of vrijwilligerswerk in een omgeving met ondersteuning. Binnen OV2 bereiden we onze leerlingen voor op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf”, vertelt Vanbaelenberghe.

“Om onze leerlingen de grootst mogelijke kans op succes te bieden, is het belangrijk dat ze over een aantal vaardigheden beschikken: zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en goede werkhouding en -attitude. Daaraan kunnen we in een schoolse omgeving maar in zeker mate werken. Dus gaan we met de oudste leerlingen uit beide opleidingsvormen zoveel mogelijk op verplaatsing, zodat ze de vaardigheden die ze op school leren kunnen toepassen in een echte werksituatie.”

“Om tot optimale leerwinst te komen, is het van groot belang dat de leerlingen zich veilig en welkom voelen op de werkplek. Er moet ook ruimte zijn om fouten te maken. We hebben het geluk dat we de afgelopen jaren enkele fantastische werkplekken gevonden hebben, waar we altijd welkom zijn en waar onze leerlingen graag werken.”

“Zo komen we met onze OV1-leerlingen onder andere in De Zuivelhoeve in Sint-Andries, in de Koninklijke Hockeyclub Brugge, in Hotel Astoria in De Haan, en in dagcentra VIRO en Oranje. Met de leerlingen van OV2 zijn we onder meer in Hoeve Hangerijn en bij Mama Start altijd welkom. We helpen ook vaak bij het onderhoud van het openbaar domein in Brugge.”

“Deze werkplekken bieden ook voor de leraren een grote meerwaarde. Zo kunnen we onze leerlingen gedifferentieerd trainen en bijsturen, en krijgen we een betere kijk op welke leerlingen rijp zijn voor stage of tewerkstelling”, besluit Vanbaelenberghe.

