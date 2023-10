Leerlingen RMS 1 zien elkaar terug na… 46 jaar

In Eet- en Speelhuis De Knotwilg in Oostkerke vond recent de klasreünie plaats van de leerlingen van het toenmalige zesde leerjaar, die in juni 1977 de Rijksmiddenschool (RMS 1) aan de Verversdijk in Brugge verlieten. Het was de eerste keer in 46 jaar dat ze elkaar terugzagen. Het idee voor de reünie ontstond toen enkele dames uit de klas van toen elkaar deze zomer toevallig ontmoetten op een Brugs terras. Het was uiteraard geen sinecure om de contactgegevens van iedereen terug te vinden, maar uiteindelijk waren 17 van de 26 oud-klasgenoten present. De reünie verliep heel gemoedelijk en er werden bij een natje en een droogje heel wat herinneringen opgehaald. Iedereen was het er roerend over eens dat er best geen 46 jaar meer gewacht wordt om elkaar nog eens te ontmoeten… (PDC/foto Davy Coghe)