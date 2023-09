Leerlingen ontdekken duurzame voeding tijdens Picknick Plein Public

Enkele honderden leerlingen uit de derde graad van de Roeselaarse secundaire scholen schoven donderdagmiddag aan voor een duurzame picknick tijdens Plein Public. Door het regenweer verhuisde het evenement wel van het stadspark naar het parochiaal centrum in de Kattenstraat.

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente organiseerde de stad in samenwerking met verschillende lokale scholen en partners donderdag een eerste editie van Plein Public, een grootschalige picknick. “De principes van duurzame voeding staan hierin centraal. Zo smullen de jongeren van boterhammen met vegetarisch beleg en werken we voor dit evenement bijvoorbeeld ook samen met de kaashoeve ‘t Groendal. Dit initiatief maakt bewust van duurzame voedselkeuzes en hun impact op de wereld. Het is belangrijk dat we deze boodschap overbrengen aan nieuwe generaties. We zijn alvast blij met de opkomst”, aldus schepen Matthijs Samyn (CD&V).

Stadspark wordt ingeruild voor parochiaal centrum

Door het regenweer werden de plannen rond de duurzame picknick wel aangepast. Het stadspark werd ingeruild voor het parochiaal centrum langs de Kattenstraat in Roeselare. Hele wat lokale partners, lokale scholen en handelaars droegen bij de organisatie hun steentje bij. Zo zorgden VISO, VTI, VABI, SBSO Campus Sterrebos, De Lochting en ’t Groendal onder andere voor brood, kaas en ander beleg om de picknick extra smakelijk te maken. “De leerlingen kregen vooraf aan de picknick educatief materiaal ter beschikking om met Duurzame Ontwikkelingsdoelen aan de slag te gaan. Tijdens de picknick werd hun kennis ook getest aan de hand van animatie”, aldus de schepen.

Eerlijke handel

De Week van de Duurzame Gemeente loopt van 18 tot 25 september. “Roeselare draagt als FairTradegemeente eerlijke handel hoog in het vaandel. We hechten er dan ook groot belang aan om de inwoners over die productieketen te informeren”, besluit de schepen.