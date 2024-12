Op sinterklaasdag vond in middenschool Spes Nostra een ontbijt plaats. De opbrengst daarvan gaat naar De Warmste Week. “Ook Sint en Piet waren van de partij op ons ontbijt. Daarnaast organiseerden we twee weken geleden ook een filmavond voor de leerlingen. De volledige opbrengst van beide activiteiten is 1.500 euro. Deze mooie cheque brengen we op vrijdag 20 december samen met de leerlingenraad naar De Warmste Week op ‘t Zand in Brugge”, aldus directeur Stefaan Vanhollebeke. (BC/foto BC)