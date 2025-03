Leerlingen OLVH Sint-Andries mogen bewegen tijdens de lessen

In OLVH (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut) in Sint-Andries is vooral in februari ‘bewegen’ het codewoord. Via de inspirerende Vital Wall en bewegingschallenges worden leraren aangemoedigd om zoveel mogelijk actieve werkvormen te hanteren. Dankzij tools zoals Sweep vinden ze vrij eenvoudig nieuwe ideeën om hun lessen dynamischer en interactiever te maken.

Leerkrachten Gudrun Decoodt en Nina Vandendorpe zijn de leerkrachten die dankzij een mooie subsidie van de provincie West-Vlaanderen de komende twee jaar een aantal lestijden vrijgesteld worden om als Vital coaches het project te begeleiden en te ondersteunen. “Ik heb vorig schooljaar een opleiding in Howest gevolgd en was onmiddellijk gebeten door de doelstellingen van bewegingschallenges”, aldus Nina Vandendorpe.

“Het is de bedoeling om het stilzitten te beperken en ervoor te zorgen dat leerlingen niet enkel tijdens de lessen lichamelijke voldoende bewegen. We reiken de collega’s tools aan om hieraan te werken en in februari prikkelen we hen om de leerlingen tijdens hun lessen ertoe aan te zetten om zoveel mogelijk te bewegen. Aan de OLVH Vital Wall hangen challenges die het hele schooljaar bruikbaar zijn, maar deze maand hangen we elke dag ook een nieuwe challenge in de leraarskamer.”

Beter focussen

“We maken het zeker niet te moeilijk, want alle challenges zijn simpel en uitdagend”, vult Gudrun Decoodt aan. “Rechstaand grammatica inoefenen, lesmateriaal dat moet opgehaald worden en niet langer uitgedeeld wordt of een balletje dat moet opgevangen worden om te mogen antwoorden op een vraag. Het zijn slechts kleine aanpassingen, waardoor de leerlingen verplicht worden om te bewegen. We horen dat de effecten van bewegen tijdens de les duidelijk merkbaar zijn. Leerlingen zijn actiever en kunnen zich beter focussen op het lesgebeuren. De challenges zorgen ook voor motivatie en verbinding tussen leerlingen en leerkrachten.”

Lars en Raf, twee leerlingen van het tweede jaar, bevestigen de woorden van de leerkracht. “We vinden het echt tof om te bewegen tijdens de lessen. De ene challenge is leuker dan de andere, maar we doen altijd met veel plezier mee aan deze bewegingstussendoortjes.” (PDC)