Leerlingen Moderne Talen duiken talencampagne op gang in LAGO Kortrijk

Het Vlaams Talenplatform lanceerde vandaag het grootschalige talencampagne ‘Duik in taal!’. Met de campagne wil het talen in de kijker zetten en leerlingen met talent voor taal aansporen om in of na het secundair onderwijs voor een talenrichting te kiezen. Vierdejaarsleerlingen Moderne Talen van het Guldensporencollege campus Kaai doken daarvoor letterlijk in het zwembad in LAGO Kortrijk Weide.

“Talen vormen de weg naar ons denken, bieden je de kans om anderen te overtuigen, te raken en te inspireren, laten je kritisch naar de wereld kijken en leiden tot boeiende opleidingen en carrières. Wie in taal duikt, opent werelden. 95,5 procent van de afgestudeerden in Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde heeft binnen het jaar werk gevonden”, aldus Lieven Buysse, professor Engelse taalkunde aan de KU Leuven, kerngroeplid van het Vlaams Talenplatform en een van de drijvende krachten achter de talencampagne. ‘Duik in taal!’ wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

Meertaligheid

Minister Ben Weyts onderstreept het belang van Nederlands en vreemde talen in het onderwijs en voor de economie: “Vlaanderen is eentalig, maar Vlamingen kunnen maar beter meertalig zijn. We hebben een open kenniseconomie, we drijven handel met de hele wereld en onze naaste buren spreken Frans, Duits en Engels. We investeren daarom niet alleen in sterke STEM-opleidingen, maar ook in een volwaardige talenrichting in het secundair onderwijs en sterke talenopleidingen in het hoger onderwijs. We danken onze welvaart mee aan een goede talenkennis – en die troef mogen we niet verliezen.”