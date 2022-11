Leerlingen met visuele beperking in Sint-Andreasinstituut: “Blij dat ik de kans krijg om te studeren wat ik graag wil”

Inclusie is een begrip dat de laatste jaren vaak in het nieuws komt. In onderwijskundige context betekent het dat alle leerlingen samen leren in dezelfde schoolomgeving. Zowel leerlingen met of zonder beperking, maar ook anderstalige nieuwkomers of leerlingen uit gezinnen die het wat moeilijker hebben. In een inclusief onderwijssysteem stemt de school zijn infrastructuur, methodes, lesmateriaal en personeelsbeleid af op alle leerlingen.

In het Sint-Andreasinstituut is inclusief onderwijs een dagelijkse realiteit, want sinds een drietal jaar zijn leerlingen met een visuele beperking er elke dag welkom. “Toen we enkele jaren geleden een secundaire school zochten voor één van onze slechtziende leerlingen, hebben we goed nagetrokken of hun beeld rond inclusie wel goed zat”, aldus Eva Vanneste, ondersteuner van De Kade–BuSO Spermalie.

“Je mag de begeleiding van een leerling met een visuele beperking zowel voor de school als de leraren niet onderschatten. Er komt zowel praktisch als organisatorisch heel wat bij kijken. Uiteraard voorziet de overheid ondersteuning om de integratie van leerlingen met een beperking te faciliteren.”

“In deze school begeleiden drie ondersteuners de vier slechtziende leerlingen die hier momenteel schoollopen. De samenwerking verloopt prima. Het is een plezier om als ondersteuner op deze school te komen. Alle leraren werken heel goed mee, niettegenstaande de extra werkdruk die de opvang en begeleiding van deze leerlingen met zich meebrengt.”

Ondersteuner

Caro (15) is één van de vier leerlingen met een visuele beperking in het Sint-Andreasinstituut. “Ik zit in het vierde jaar en volg humane wetenschappen”, vertelt ze enthousiast. “Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om te studeren wat ik graag wil. In mijn vorige school (De Kade-BuSO De Kade, red.) kon men deze studierichting voor mij alleen immers niet inrichten.”

“Ik besef maar al te goed dat het niet evident is voor de medeleerlingen”

“Ik word ontzettend goed geholpen door de verschillende ondersteuners. Ze leren mij technieken om alle vakken goed te kunnen volgen. Ze helpen mij plannen en passen soms documenten aan. Elke dag is altijd één ondersteuner aanwezig op wie ik kan terugvallen. Ik besef maar al te goed dat het wellicht niet evident is voor de medeleerlingen wanneer iemand met een visuele beperking in de klas zit, maar iedereen is vriendelijk en behulpzaam”, zegt Caro.

“Onze leerlingen zijn het gewoon om dagelijks vier leeftijdsgenoten met een visuele beperking op school te zien rondlopen. Zij zijn een vertrouwd beeld op onze school. Ze vallen zeker niet meer op”, besluit Sau Men Wong, zorgbegeleider van het Sint-Andreasinstituut.

(PD)