Leerlingen maken van doffe muur levendig tafereel

De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel werkten dit jaar een speciaal project uit. Naast het nieuwe speelplein op de speelplaats werd een muur onder handen genomen. Het resultaat is een groot muurschilderij. Om het muurschilderij te realiseren startte de school een DYNAMO-project op.

“Dit is een initiatief van Canon Cultuurcel van de Vlaamse Gemeenschap die culturele activiteiten subsidieert”, aldus Stefaan Breughe, directeur van de school. Een van de voorwaarden om een subsidie te krijgen, was dat de school moest samenwerken met professionele kunstenaars. De directie van De Groeitoren nam contact op met de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Roeselare.

Uiteindelijk kreeg de school 1.400 euro om het project uit te werken. De leerlingen kozen in samenspraak met hun leerkrachten voor het thema welbevinden. Tijdens de bosklassen in september stelden de leerkrachten het project voor aan de leerlingen. Zij startten toen met het maken van ontwerpen. Uiteindelijk maakte juf Anje vanuit die insteek een gezamenlijk ontwerp voor op de muur. De juf zette met krijt het ontwerp op de muur en daarna konden de leerlingen aan de slag. In kleine groepjes werd de doffe muur beschilderd. “Inmiddels mogen we toch zeggen dat de leerlingen er echt iets moois van hebben gemaakt.” (BF)