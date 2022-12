Leerlingen KTA Brugge bezorgen kerstkaartjes aan bewoners woonzorgcentra

In woonzorgcentra krijgen sommige bewoners weinig of geen kerstkaartjes. De leerlingen van het vierde jaar Printmedia van KTA Brugge besloten daar iets aan doen en maakten 300 kerstkaartjes voor twee woonzorgcentra in de buurt van de school.

Maandagvoormiddag bezorgden ze de kerstkaarten aan de directies van wzc Sint-Jozef en wzc Ten Boomgaarde OCMW. In de loop van deze week worden de kaartjes dan aan de bewoners bezorgd. Zowel de leerlingen als de woonzorgcentra zijn uiterst enthousiast over het initiatief. (PDC)