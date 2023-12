Leerlingen krijgen diploma Techniekacademie

In de Middenschool Sint-Pieter werden diploma’s van de Junior Techniekacademie uitgereikt. Van oktober tot november konden in Oostkamp 39 enthousiaste kinderen uit het 3de en 4de leerjaar proeven van verschillende technieken. Dit ging van hout, mechanica, elektriciteit tot het programmeren van een robotje. ze ontwierpen zelf een kleerhanger en leerden werken met een zaag en hamer. ze maakten een eigen unieke pennenzak met vilt en ze realiseerden een droompretpark in LEGO. De Techniekacademie is een erkende Vlaamse STEM-academie en is een samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Hogeschool Vives. (foto GST)