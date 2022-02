Leerlingen Immaculata Ieper ontdekken de natuur

Leerlingen van de drie hoogste jaren van Immaculata kropen in hun pen tijdens de poëzieweek. Als school beschreven ze niet alleen de natuur in de poëzie, maar plaatsten ze ook de poëzie in de natuur. De winnende klasgedichten kregen een mooie plaats in de Ieperse natuur.

“Door een minuscuul, maar zo ambetant beestje, waar ik niet poëtisch wil over doen, leerden wij de natuur herontdekken”, vertelt Filip Becuwe, leerkracht Nederlands.

“Toen we met de leerkrachten Nederlands brainstormden over een gedichtenwedstrijd tijdens de poëzieweek vroegen we ons wat bang af of jongeren wel nog graag poëzie schreven. En we moeten eerlijk zijn: de leerlingen hebben ons overdonderd.”

Winnende gedichten

“Uit de winnende klasgedichten koos een bekwame jury bestaande uit leerlingen en leerkrachten dan de mooiste schoolgedichten uit”, vervolgt Filip Becuwe. “Het mooiste gedicht van de eerste graad werd geschreven door Estelle Debaeke. De ‘deju-net-niet-prijs’ ging naar Laure Biesbrouck.”

“Voor de tweede graad was de eerste prijs voor Ida Williams voor het groepsgedicht van Yamina Snauwaert, Eva Vandeparre, Ona Verstraete en Kjenna Robyn. In de derde graad ging de eerste prijs naar Jaël Alleman, Jeroen Batteu en Faye Claus, de deju-net-niet-prijs ging naar het groepsgedicht van Jarne Cordonnier en Simon Dochy.”

De prijzen werden overhandigd door cultuurschepen Valentijn Despeghel (Voouit). Hij gaf een dikke pluim aan iedereen die deelnam en zeker aan de laureaten en stimuleerde de leerlingen om cultuurinitiatieven te nemen.

“Wie hulp of begeleiding wil voor een cultuurproject in verband met beeld, woordkunst, schrijven, muziek of digitale kunst kan contact met ons opnemen. We kijken dan hoe we kunnen helpen, want Ieper draagt cultuur hoog in het vaandel.”

(EG)