Leerlingen Immaculata De Panne met project naar finale Europese wedstrijd: “Radioactieve straling wordt zichtbaar”

Begin juli reizen Gabriël Devos en Ruben Van Oostende, twee leerlingen van klas 5WWA (wetenschappen-wiskunde) van het Immaculata-Instituut De Panne, samen met hun leerkracht fysica naar Boedapest in Hongarije. Daar zullen ze aan de University of Technology & Economics als een van de vijftien finalisten in een Europese wedstrijd hun ontwerp voorstellen: een ‘Wilsonvat’, dat de straling van radioactieve deeltjes in en rondom ons zichtbaar maakt.

Leerlingen van het secundair onderwijs uit twaalf Europese landen werden uitgenodigd om mee te doen aan een project van ENEN2plus. In het Immaculata-Instituut van De Panne greep Gabriël Devos (5WWA) deze kans met beide handen, Ruben Van Oostende was heel graag zijn rechterhand. ENEN2plus staat voor de grootste en meest integratieve inspanningen op het gebied van nucleaire opleiding en training (Education and Training, E&T).

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: het analyseren van de behoeften aan personeel in de nucleaire sector, het informeren en aantrekken van nieuwe talenten, nucleaire competenties versterken via doorlopende E&T-programma’s, duurzame beroepsopleidingsprogramma’s en netwerken ontwikkelen, een succesvolle mobiliteitsregeling voor nucleaire talenten opzetten (de grootste tot nu toe), en de internationalisering en betrokkenheid van belanghebbenden.

Gabriël Devos: “De opdracht luidde: een videofilm van drie minuten maken rond het thema nucleaire energie, bescherming tegen radioactieve straling, medische toepassingen, radioactief afval… We hebben een Wilsonvat gebouwd om de natuurlijke ioniserende straling van radioactieve deeltjes in en rondom ons zichtbaar te maken.”

“Wilson heeft precies honderd jaar geleden het bestaan van een elektron – of anders gezegd een beta-straling – ontdekt. Vandaar dat we het project The legacy of Wilson genoemd hebben. Het maken van het Wilsonvat heeft ons veel bijgeleerd over koeling, condensatie, radioactiviteit… We zijn onze leerkracht Ann Viaene dankbaar omdat ze ons daarvoor warm gemaakt heeft.”

Koeling en alcohol

Het apparaat dat Gabriël heeft ontworpen werkt op basis van koeling tussen min 30 en min 40°C. Er wordt alcohol gedruppeld op een plaat waarop door het enorm grote temperatuurverschil dampen ontstaan die de elektronen zichtbaar maken.

Leerkracht Ann Viaene is onder de indruk van Gabriëls ontwerp. “Hij is amper zeventien, en zoiets heb ik in de twintig jaar dat ik lesgeef nog nooit meegemaakt. Met een score van 80,1% werd dit project geselecteerd bij de vijftien finalisten, meer dan terecht!”