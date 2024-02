Leerlingen Hotelschool Ensorinstituut krijgen workshops van echte chefs

De leerlingen van het zesde en zevende jaar van Hotelschool Ensorinstituut in Oostende kregen op maandag 5 februari kookworkshops met nadruk op duurzaamheid in de visserij. In samenwerking met de NorthSeaChefs en onder leiding van tweesterrenchef Filip Claeys en chef Rudi Van Beylen leerden de leerlingen unieke visbereidingen.

In samenwerking met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de NorthSeaChefs organiseerde Hotelschool Ensorinstituut ‘Vis van bij ons’, een unieke kookworkshop over het fileren en bereiden van vissen in de masterkeuken van de Foodbox. Tijdens de workshop maken de zesde- en zevendejaars kennis met hoe ze vis op een duurzame manier kunnen klaarmaken en wat de impact van duurzame visvangst is op het milieu.

De workshop in de Foodbox bestond uit vier sessies. In de voormiddag kregen de leerlingen een infosessie over het VLAM, gevolgd door een filtersessie waarbij verschillende soorten tongen en glibberige inktvis onder handen genomen werd. Daarna werden de leerlingen in groepjes verdeeld en leerden ze van de NorthSeaChefs hoe ze de gefileerde vis op verschillende, duurzame manieren konden bereiden. In de namiddag vond de wedstrijd ‘Mystery Box’ plaats, waarbij de leerlingen toonden wat ze tijdens de workshops geleerd hadden.

NorthSeaChefs

De NorthSeaChefs, onder leiding van Filip Claeys (De Jonkman**) en Rudi Van Beylen (Hof Ten Damme), is een vereniging van gepassioneerde chefs die zich inzetten voor de promotie en verduurzaming van de Belgische visserij. Met het doel om zoveel mogelijk chefs in spe attent te maken op duurzaamheid en behoud van de Belgische visserij, zetten ze in op het populairder maken van minder bekende of onbeminde vissoorten. “We hebben zo’n vijftig verschillende vissoorten in de Noordzee. Het is belangrijk dat de toekomstige chefs met een vernieuwende techniek en visie lokale vis klaarmaken”, vertelt de Brusselse chef Jeremy Girvan. “Vis moet niet altijd gefileerd worden, wij leren studenten op verschillende scholen ook technieken aan waarbij ze een vis volledig eetbaar kunnen aanbieden.”

In totaal zullen de NorthSeaChefs in 2024 tien kookworkshops geven in heel Vlaanderen, mede gefinancierd door OVIS, en georganiseerd door VLAM.