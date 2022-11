Leerlingen Heilige Familie verkopen wenskaarten voor medeleerlingen

Leerlingen van het 6de Etalage en decoratie en 7de Decor- en standenbouw van de Heilige Familie gingen aan de slag in de lessen toegepast computergebruik en visual merchandising van begeleider grafische vormgeving Dimitry Ramaut. Dit resulteerde in leuke kerstkaartjes die in schoolwinkel De Link in de Tempelstraat 15 verkocht worden.

“De energiecrisis en de stijgende prijzen zijn niemand ontgaan. Ook voor scholen en ouders is het een zware periode”, vertelt Dimitry Ramaut. “Ook in onze school zijn er leerlingen en hun ouders die niet aan die vaststelling ontsnappen. Om te voorkomen dat leerlingen de door hen gewenste studierichting niet kunnen volgen en eventueel afwerken door de gestegen financiële kosten, hebben we vorig jaar het Hulpfonds Fernand Cornelis in het leven geroepen. We organiseerden toen een eerste kunstveiling die een aardige som opbracht en om de kas te blijven spijzen verkopen we nu door leerlingen ontworpen wenskaarten.”

Schoolpriester

Organisator Stefaan Dehaerne: “Decennialang was Fernand Cornelis actief als schoolpriester in onze school. Hij stond bekend om zijn grote betrokkenheid op het welzijn van de leerlingen. Om de herinnering aan zijn goedhartigheid levendig te houden, heeft de school na zijn dood in 2017 een naar hem vernoemd hulpfonds opgericht. Het hulpfonds stelt zich tot doel om elke jongere, en dus ook de kansarme jongere, de kans te geven om een studierichting te kiezen die aansluit bij zijn/haar talenten en interesses.”

“Via giften of leningen geeft het fonds financiële ondersteuning voor de aankoop van de studieboeken en het didactisch materiaal die nodig zijn voor de richting in kwestie, of voor de betaling van activiteiten die een verplicht onderdeel zijn van het studiecurriculum. Het fonds kan ook tussenkomen bij dringende materiële of medische noden in precaire situaties. De toekenning van de ondersteuning gebeurt door de cel-leerlingenbegeleiding in samenspraak met de directie.”

Steun aan Hulpfonds

“Om het Hulpfonds Fernand Cornelis te steunen gingen de leerlingen van het 6de Etalage en decoratie en 7de Decor- en standenbouw aan de slag in de lessen toegepast computergebruik en visual merchandising van begeleider Dimitry Ramaut. Ze ontwierpen meer dan 50 wenskaarten voor diverse gelegenheden, waaronder de in aantocht zijnde eindejaarsfeesten. Een kaartje kost 1,50 euro, een setje van 5 kost 6 euro en wie er meteen 10 koopt betaalt slechts 10 euro. Er zijn 2.500 kaartjes gedrukt geweest door de firma Printburo, die een deel van de kosten voor hun rekening nam. Met de opbrengst van deze wenskaartenverkoop hopen we alle leerlingen gelijke kansen te kunnen geven.”

“De wenskaartjes zijn te bekijken in schoolwinkel De Link, Tempelstraat 15, waar ze te koop worden aangeboden. Daarnaast zijn ze tijdens schooluren ook te verkrijgen op onze receptie in de Eigenheerdstraat 8. We kunnen ook nog verklappen dat we op zondag 7 mei 2023 al uitpakken met een derde actie voor ons hulpfonds. We organiseren dan een familiefietstocht, want wijlen E.H. Fernand Cornelis was een fervent wielerliefhebber.” (EG)