Leerlingen gemeentelijke basisschool Leke proeven één dag van het beroepsleven

Als ik later groot ben word ik restaurantuitbater, landbouwer of technieker. Of dat is toch hoe de leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Leke erover denken. Op donderdag 9 februari mochten elf leerlingen even proeven van het beroepsleven via een stagedag bij verschillende werkgevers in Diksmuide stad.

Tijdens een projectweek in het kader van beroepen leerden de leerlingen heel wat verschillende beroepen kennen. “Zo ontdekten ze welke beroepen het beste aansluiten bij hun eigen interesses en talenten. Hoogtepunt van de projectweek is de beroependag, waarbij elke leerling voor één dagje meedraait bij een bedrijf of organisatie uit de buurt. De leerlingen waren alvast enthousiast en hebben een herinnering voor het leven”, vertelt schepen van Onderwijs Marc De Keyrel.

Diverse competenties

Tijdens de beroependag krijgen de leerlingen de kans om te observeren en kleine karweitjes uit te voeren. “Zo ondervinden ze aan den lijve wat hun droomberoep te bieden heeft. Daarnaast worden ook heel wat andere competenties aangescherpt. De leerlingen leren contacten leggen, verhogen hun sociale vaardigheden en leren het beroepsleven kennen. Competenties die erg belangrijk zijn in het beroepsleven, maar ook in de dagdagelijkse omgang. Ook is deze beroependag een aanzet voor hun studiekeuze in het middelbaar onderwijs.”

Diksmuidse werkgevers

De leerlingen mochten zelf kiezen in welke branche ze een dagje wilden meedraaien, de school legde vervolgens de contacten met verschillende Diksmuidse bedrijven. Volgende stageplaatsen kregen uiteindelijk het bezoek van een stagiair-voor-één-dag: boerderij Demeulenaere en Hof ter Molen in Leke, Vinckier Bouwmaterialen, de communicatiedienst van muziekclub 4AD, restaurant De Vrede in Diksmuide, restaurant De Kruishoeve in Esen en het stadsbestuur (technische diensten en woonzorgcentrum).