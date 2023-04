Leerlingen gaan volop aan het lezen PrizmaLeestDag in Izegem

Komende zondag is het nationale VlaanderenLeestDag. Er zijn tal van initiatieven in Vlaanderen, maar de Prizma Basisscholen in Izegem gaan vandaag al volop aan het lezen. De leerlingen gaan op verschillende plaatsen in de stad lezen. Want zien lezen, doet lezen.

Zondag 23 april is de eerste nationale VlaanderenLeestDag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn er leuke events en initiatieven, maar in Izegem kunnen lezers vandaag al aan hun trekken komen. De Prizma Basisscholen houden 21 april een allereerste PrizmaLeestDag en daar nemen heel wat kinderen aan deel.

Michelle Snauwaert is taalcoördinator bij Prizma en nam het heft in handen om de dag vorm te geven. “Er zijn drie afdelingen die vandaag deelnemen want we wilden het project echt over de scholen heen opentrekken. Het gaat om Sint-Pieter uit Emelgem, Heilige Familie Bosmolens en OLV uit Ingelmunster. We contacteerden de afgelopen weken in de buurt van de scholen verschillende handelaars, stadsdiensten en horecazaken met de vraag of ze bereid waren om leerlingen te ontvangen die bij hen komen lezen. Daar kwamen heel wat leuke reacties op.”

Kleuter en lager

In de omgeving van de drie deelnemende basisscholen wordt vandaag volop gelezen. “Je zal onder meer leerlingen kunnen spotten aan het station, in RVT’s, in parkjes en in het stadhuis, maar ook bij verschillende kappers, bakkers, schoenwinkels en opticiens bijvoorbeeld. De horecazaken in onze stad waren eveneens heel enthousiast en zij kregen een leesmenu aangeboden”, vertelt Michelle enthousiast. “Klanten van de verschillende zaken of toevallige passanten die graag eens een kijkje nemen bij de lezende jeugd zijn zeker welkom. De kinderen uit de lagere scholen lezen zelf, maar de kleuters nemen ook deel want er wordt vandaag natuurlijk ook voorgelezen.”

Het initiatief is er voor het eerst, maar Michelle hoopt nu al stiekem op meer. “Het zou natuurlijk heel mooi zijn om een dergelijk project jaarlijks te zien terugkeren. Zien lezen, doet lezen en het is heel belangrijk om onze jeugd daar van jongs af mee te laten kennismaken. We hopen op heel wat positieve reacties.” (MV)