Leerlingen Frères hebben origineel idee voor mini-onderneming: “Met startkapitaal en winst kopen we voedselpakketten”

Traditioneel zijn heel wat leerlingen van de derde graad van middelbare scholen sinds enkele weken volop bezig met de opstart van hun mini-onderneming. Via deze leerformule verkennen ze aan de hand van een eigen miniatuurbedrijf hun persoonlijke mogelijkheden als ondernemer.

Ook vier leerlingen van het zesde jaar economie in het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut (Frères) – Obe Leupe, Louis Libbrecht, Kyran D’hont en Rayane Meziane – zijn druk bezig om hun mini-onderneming Papsto vorm te geven. Noch de taakverdeling binnen de onderneming, noch het product dat ze willen verkopen is revolutionair of uniek. Wat ze met de winst van hun tijdelijk bedrijfje zullen aanvangen, is dat des te meer. “We verkopen totebags en koeltassen, die vervaardigd zijn uit het duurzame Tyvek papier”, vertelt Obe Leupe, gedelegeerd bestuur van de mini-onderneming. “Uiteraard hopen we dat onze producten goed in de markt liggen, want we willen graag zo veel mogelijk winst maken. Zoals in de meeste mini-ondernemingen hebben vrienden en familieleden een aandeel van tien euro aangekocht. Dat geld hebben we nodig om de onderneming te kunnen opstarten”, klinkt het. “Normaal gezien, krijgen de aandeelhouders na het afsluiten van de mini-onderneming hun geld, aangevuld met een deel van de winst, terug. De meeste aandeelhouders van Papsto zullen hun aandeel en de winst echter niet terugeisen.”

Voedselbank Brugge

Met het startkapitaal en de winst van hun mini-onderneming willen de vier leerlingen van de Frères graag voedselpakketten aankopen voor Voedselbank Brugge. “Deze week bespreken we met de verantwoordelijken van de Voedselbank welke producten ze best kunnen gebruiken. Wat we hen zullen aanbieden, zal volledig beantwoorden aan hun noden”, besluit Obe Leupe. Op zaterdag 11 november staan de vier werknemers van Papsto op de Markt in Brugge en kan iedereen die het wenst een originele totebag of koeltas kopen. Aankopen kunnen ook via een berichtje op hun Instagrampagina. (PDC)