Leerlingen elektromechanische technieken bouwen mini mobiele scooter en schenken die aan De Lovie vzw

Het voorbije jaar werkten de leerlingen van de STEM-richting elektromechanische technieken van het Lodewijk Makeblijde College aan een project, waarbij onderwijs en welzijn hand in hand gaan. Ze verbouwen een mobiele scooter tot een mini mobiele scooter geschikt voor een minder mobiel kind met een leeftijd van 6 tot 9 jaar. Na de realisatie werd een bestemmeling gezocht en gevonden in De Lovie vzw die het zal inzetten voor hun werking binnen De Vlieger.

“Om de leerplandoelstellingen van de richting elektromechanische technieken te kunnen bereiken, waren we begin september op zoek naar een elektromechanisch ‘ding’ waar we zowel elektrisch en mechanisch veel mee konden doen. Onze ogen vielen op een mobiele scooter waar er heel wat elektrische componenten zoals een motor, sturing, lampen… aanwezig zijn. Ook mechanisch heeft een mobiele scooter veel te bieden. Stuurinrichting, remmen, chassis, vering… zijn allemaal onderdelen waar een mecanicien mee aan de slag kan”, vertelt Hein Notredame, leerkracht en begeleider van het project.

Mobiele scooter

“Onze zoektocht naar zo’n mobiele scooters begon en na het versturen van een aantal mailtjes kregen we een positief antwoord van Helan. Een aantal afgedankte mobiele scooters stonden klaar in Antwerpen, rijp voor het stort. Op een zonnige maandag ben ik samen met collega Kurt met het busje van school naar Antwerpen gereden om de mobiele scooters op te halen.”

“Een mobiele scooter geeft minder mobiele mensen een stuk persoonlijke bewegingsvrijheid” – leerkracht Hein Notredame

De leerlingen van 6EM gingen even later aan de slag met het demonteren van de mobiele scooters. “Eenmaal alle carrosserie verwijderd was, ontdekten we een mooi onderstel dat uitermate geschikt was voor het maken van een kart. Deze toestellen zijn gemaakt voor mensen met een chronische ziekte, mensen die niet meer zo goed te been zijn, daarom wilden we niet zomaar een kart maken. Een mobiele scooter geeft minder mobiele mensen een stuk persoonlijke bewegingsvrijheid. Met een mobiele scooter hoeven ze niet altijd beroep te doen op zorgverleners of familie als ze een grotere afstand willen afleggen, kunnen ze met andere woorden een stuk zelfstandigheid behouden.”

LMC-ketting

“Het idee om een mobiele scooter te maken voor een minder mobiel kind was geboren. Een toestel, afgeschreven voor een volwassen minder mobiele persoon, wordt een kart voor een zes- tot zeven-jarig minder mobiel kind. Op deze manier geven we een kind uit de buurt een stevige duw in de rug”, vertelt Hein.

“Bij het opbouwen en afwerken van de mini-mobiele scooter kwamen heel wat schakels van de LMC-ketting in beweging. De leerlingen van 6EM pasten het chassis aan, zorgen voor de elektrische bedrading, het 3D-printen van onderdelen… Geert en Joshua (DUAAL) zorgden voor een stevige constructie voor het zitje en een veilige afschermkap van het bedieningspaneel en ander laswerk. Therry en Rik stonden klaar met raad en daad rond het schakelen met relais. Dieter en Renaat bezorgden onderdelen en goede raad. Therry wreef samen met de leerlingen duaal de carrosserie schilderklaar. Het assembleren en rijklaar maken van de mobiele scooter namen de leerlingen van 3 en 4 ELMT op zich tijdens de eerste dag van de open deur. Collega Sven Verhaeghe personaliseerde samen met de leerlingen 3ELMT de mini mobiele scooter met vrolijke kleuren, een tekening…” Ook externe partners hielpen de leerlingen om hun mobiele scooter te realiseren.

De Vlieger

“De mini mobiele scooter mag gebruikt worden in het verkeer en voldoet aan de wegcode. De mini mobiele scooter beschikt ook over een contactslot, veiligheidsgordel en sensor in het zitje zodat de scooter enkel kan rijden als er een persoon op het stoeltje zit”, legt Hein uit. De scooter werd gerealiseerd, maar een bestuurder was er niet. De leerlingen gingen op zoek naar een minder mobiel kind met een leeftijd van 6 tot 9 jaar uit het Poperingse die minder mobiel is.

“We vonden een partner in De Lovie, die het zal inzetten voor hun werking binnen De Vlieger, waar opvang geboden wordt op woensdagnamiddag en in de vakanties voor schoolgaande kinderen met een beperking van 2,5 tot 12 jaar”, aldus Kristof Christiaen, directeur communicatie & IT, infrastructuur & kwaliteit Bertinus Collectief.

“De kinderen in De Vlieger kunnen omwille van de ernst van hun beperking niet terecht in het huidige reguliere aanbod van buitenschoolse opvang of vakantiewerking. We organiseren een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de interesses van de kinderen. Een vast team van begeleiders voorziet een leuke dag met gevarieerde activiteiten. We streven naar zorg op maat met specifieke aandacht voor verzorging en aanpassingen waar nodig: kleinere groepen, aangepast materiaal… Deze opvang in De Vlieger gebeurt in samenwerking met Het Vlot, buitengewoon lager onderwijs”, vult De Lovie vzw aan.