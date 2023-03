Leerlingen De Waaier worden smid in Made in Inox tijdens de erfgloedklassen: “Leerstof tot leven brengen”

De leerlingen van basisschool De Waaier in Watou zakten deze week af naar metaalbedrijf Made in Inox voor de erfgoedklassen. De kinderen werden ondergedompeld in de wereld van metaal, maken en het erfgoed van de gepassioneerde smid. Op de laatste dag werden volop plannen gesmeed om dit alles met hun ouders te delen met een toonmoment. Patroonheilige van de smeden en metaalbewerkers, Sint-Elooi, kwam ook langs om de kinderen op te nemen in de gilde van ‘t Rattekot.

Juf Skrållan en Marleen Baelde, samen met haar echtgenoot Pol Cauwelier bestuurder van metaalbedrijf Made in Inox, vormden dit schooljaar een duo voor het uitwerken van een Erfgoedklas. Samen met de projectpartners (VIVES, ETWIE, Erfgoedcel CO7) werd een week vol fantastische leerervaringen in elkaar gebokst. “In een Erfgoedklas leren de kinderen in, van en met erfgoed gedurende vijf halve dagen. Leerinhouden uit de klas, zoals opmeten of hoeken berekenen, worden hierbij in de praktijk gebruikt. Ook worden de unieke mogelijkheden die de locatie bieden ten volle uitgespeeld in de boeiende leeractiviteiten met een nadruk om maken, analyseren en oplossingen uitwerken. Met een mix van erfgoed en vakmanschap duiken ze in het ambacht van de smid. Ze smeden naar goede traditie als meesterproef een eigen hoefijzer, maar ze maken ook kennis met de moderne metaalbewerker”, leggen Marleen en Linda van Made in Inox uit.

Authentieke smederij

Plannen op schaal uitwerken op plaatmateriaal, vijlen, hameren en solderen aan een uniek Moederdaggeschenk; dat is nog maar een greep uit wat er allemaal op de planning stond. De vrij unieke combinatie van een authentieke smederij met een modern metaalbedrijf en zaakvoerders met een hart voor en collectie van erfgoed maakte het mogelijk om aan heel wat minder evidente leerdoelen te werken. “Voor de leerlingen is dit een unieke kans om erfgoed, techniek en schoolse kennis in combinatie met elkaar te zien en er zelf mee aan de slag te gaan. Het was voor iedereen een heel boeiende week”, zegt Juf Skrållan.

Patroonheilige van de smeden en metaalbewerkers, Sint-Elooi, nam de kinderen op te nemen in de gilde van ‘t Rattekot. © LBR

“Met de erfgoedklas is Made in Inox, met ‘t Rattekot, partner in onderwijs maken dat raakt. In een verbindende leervorm met hun eigen interesses, motiveren we de kinderen door leerstof tot leven te brengen en techniek zichtbaar te maken. In ons 145 jarig bedrijf laten we de kinderen zelf de handen uit de mouwen steken, dit versterkt bij hen een juiste beeldvorming van erfgoed en techniek”, zeggen Marleen en Linda.

Bovenlokaal cultuurproject ‘Erfgoedklassen’

Erfgoedklassen is een experimenteel bovenlokaal cultuurproject van het expertisecentrum onderwijsinnovatie van Hogeschool VIVES en ETWIE, de Expertisecel voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel erfgoed van het Industriemuseum. Het project wordt ondersteund door een brede stuurgroep van onderwijs- en erfgoedpartners in West-Vlaanderen, zoals Erfgoedcel CO7. Via negen cases wordt samengewerkt aan een vernieuwende methodiek die focust op het aanbieden van meerdaagse praktijkgerichte doe- en leerervaringen in een authentieke erfgoedcontext.