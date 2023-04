Leerlingen De Pinker ontwerpen nieuwe tuin met subsidies: “Een vluchtweg voor leerlingen die het even moeilijk hebben”

De Pinker is een scholengroep in Poperinge die buitengewoon onderwijs aanbiedt aan jongeren met een verstandelijke beperking, aan jongeren met emotionele problemen en aan jongeren met autisme. De school mocht vanuit de provincie een subsidie van 7.700 euro ontvangen waarmee ze hun tuin in vestigingsplaats Kwadrant onder handen konden nemen.

De Pinker kent drie vestigingsplaatsen: 3weg in het voormalig Onze Lieve Vrouwziekenhuis aan de Oostlaan, Kwadrant in de Pezelstraat en Spalier op het kasteelpark De Lovie. De school is erkend voor de types 9 (jongeren met autisme), 3 (jongeren met emotionele stoornissen) en sinds het prille begin voor type 2 (jongeren met een matig tot diep verstandelijke handicap). “In totaal kregen we 7.700 euro subsidies vanuit de provincie. Deze subsidie komt vanuit NOS. Met het provinciaal reglement Natuur op School (NOS) wil de Provincie West-Vlaanderen scholen stimuleren en ondersteunen om hun schooldomein te vergroenen. Scholen die intekenen kunnen naast subsidie ook rekenen op trajectbegeleiding en technisch advies”, zegt directrice Heidi Vanslambrouck.

Werkgroep

Met de subsidie kon de tuin gelegen in Kwadrant, een vestiging van De Pinker, langs Pezelstraat 16 in Poperinge onder handen genomen worden. “Een werkgroep werd op school opgericht onder leiding van een beleidsondersteuner Tilde Leuwers. Om een plan van de tuin op te maken, werd daarna met de leerlingen aan de slag gegaan. Er werden collages gemaakt van hoe de leerlingen wilden dat de tuin eruit zou zien. Wat wilden ze in de tuin, wat wilden ze zeker niet. Daarna was er ook een contactpersoon vanuit het project NOS die samen met ons de voorstellen van de leerlingen overlopen heeft, en tips en advies gaf. Daarna moesten offertes opgevraagd worden en een begroting gemaakt worden. De werken werden uitgevoerd en nu is de tuin er.”

Voor de make-over waren er al groene graszones. “Die werden niet echt gebruikt. Nu heeft elke graszone zijn functie. De toegang tot de graszones werd ook open gemaakt zodat leerlingen uitgenodigd worden om het gras op te lopen. Er is een voetbalzone, een rustig hoekje met wilgenhutten, een zone waar een insectenhotel staat en waar groentebakken staan. Daarin worden aardbeien en groenten gekweekt die dan in de kooklessen verwerkt worden”, vertelt Heidi.

Vluchtweg

“De bedoeling was ook om een bloementuin te maken, maar de zaden die we zaaiden en de bollen die in de grond werden gestoken, pakken niet echt. Dat moeten we nog verder aanpakken. Er is ook een speelzone met een nestschommel. In de wilgenhutten staan ook boomstronken om op te zitten zodat sommige lessen ook buiten kunnen doorgaan. In de pauzes kunnen leerlingen de hele tuin gebruiken. Ook voor leerlingen waar het even moeilijk voor is in de les, is de tuin een vluchtweg.”