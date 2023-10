Leerlingen creatie en mode houden zichzelf spiegel voor

In de Veurnse bib exposeren 12 leerlingen van de tweede graad afdeling creatie en mode van Campus Annuntiata Veurne hun bijzondere creaties rond het thema ‘Who Am I, Who Am I not’. Met hun ontwerpen houden ze zichzelf een spiegel voor…

Vorig schooljaar gaven leerkrachten Tine Gruson en Annemie Vanhoutte de leerlingen van het derde/vierde jaar creatie en mode de opdracht om een masker en een outfit te ontwerpen die weergeven hoe ze naar zichzelf kijken. “Het thema luidde Who Am I, Who Am I Not en we mochten alle materialen gebruiken om een kunstwerk te maken rond het medium textiel”, vertellen de leerlingen.

“Het gaat erom dat ze leren een idee te realiseren, waarbij niet alleen het creatieve, maar ook de technische aspecten aan bod komen, dat ze leren probleemoplossend denken”, vullen de leerkrachten aan. Alle leerlingen beamen: “We vonden het een toffe opdracht dat we iets persoonlijks mochten maken waarbij we ook iets over onszelf hebben bijgeleerd! Het was best confronterend: naar onszelf in de spiegel kijken en stilstaan bij wie we zijn en wie we willen zijn! Ook het masker moest kenmerken van onszelf symboliseren. Kortom, onze outfit moest onze persoonlijkheid tot uiting laten komen.”

Glitters en bloemen

Amber Herreman (14) maakte een kleurrijk masker met een overdosis bloemen. “Véél bloemen, omdat ik een nogal druk, maar ook positief persoontje ben”, lacht ze. “Het masker is amberkleurig, wat verwijst naar mijn naam. Er zit ook een gat in: dat is een hint naar het feit dat ik me redelijk snel gekwetst voel. Het geaccentueerde oog legt de link met mijn oog voor detail. Ik heb er ook glittertjes aan toegevoegd, want ik ben iemand die graag een beetje wil shinen. De jurk heb ik in felle kleuren gemaakt, omdat ik niet graag de emoties toon die me raken. Er zitten ook zachte kleuren in, zoals in de tailleband. Zachte kleuren, omdat ik ook wel lief en behulpzaam ben. De schouderstukken symboliseren enkele trauma’s die op mijn schouders rusten.”