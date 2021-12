Leerlingen Centrum Leren en Werken in Roeselare maken eigen vlammen

De leerlingen van het Centrum Leren en Werken in Roeselare maakten afgelopen weken werk van hun zelf ontworpen vlammen naar aanleiding van De Warmste Week. Het thema dit jaar – kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen – sluit volledig aan bij datgene waarmee ze in het CLW dagelijks bezig zijn.

“Onze leerlingen gaan normaal gezien drie dagen per week werken en komen twee dagen naar school om praktijklessen en algemene vorming te volgen. Voor sommige leerlingen is die combinatie niet meteen haalbaar. We kiezen er sinds dit schooljaar voor om nog meer in te zetten op begeleiding en ondersteuning in hun zoektocht. Een zoektocht die verdergaat dan een werkplek vinden, veel verder.

Vormingssessies

“Leerlingen die nog niet op de arbeidsmarkt terechtkunnen, komen de andere dagen naar school om praktijklessen te volgen. Sinds dit jaar volgen ze ook creatieve vormingssessies om zichzelf beter te leren kennen. Elk met zijn talent, potentieel en passie zodat ze hun plek ten volle kunnen innemen in onze maatschappij”, vertellen ze bij het CLW van Roeselare.

Annelore werkt al 20 jaar als leerlingbegeleider in het Centrum Leren en Werken van Roeselare en slaat nu dus een nieuwe weg in met haar vormingssessies.

“Tijdens de vormingssessies Me and myself!? hebben we het enorm vaak over jezelf kunnen en durven zijn. Toen ik een tijdje terug opmerkte dat dat ook het thema van De Warmste Week is, vond ik het de ideale gelegenheid om er op school ook iets mee te doen. Onze jongeren maakten grote vlammen met graffiti waarin ze positieve quotes konden aanbrengen. Ze krijgen straks een plaats in de grote gemeenschappelijke zaal waar gepauzeerd wordt. Elke leerling zal ze dus te zien krijgen want jezelf kunnen zijn is zo belangrijk om je goed te voelen”, gaat Annelore verder.

“Verder wil ik nog benadrukken dat ik het fantastisch vind dat De Warmste Week zo’n thema in de spotlights zet. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf Vlamingen zichzelf niet kan zijn. Met ons team willen we de jongeren vooral laten geloven in wat ze kunnen vanuit hun passie. En dat geloof zijn sommige wat verloren onderweg. De vlammetjes, de quotes, de vormingen… ik hoop dat het hen op z’n minst een warm gevoel geeft hier op school”, aldus Annelore en het CLW-team.

(EVG)