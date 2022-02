Leerlingen Broederschool in Roeselare ontdekken week lang vreemde talen

Deze week vindt de eerste editie van de week van de vreemde talen plaats op de Broederschool. De taalleerkrachten werkten een resem aan activiteiten uit om de leerlingen extra te laten genieten van taal.

Voor ieder leerjaar werden één of meerdere activiteiten voorzien in het Engels, Frans, Duits en/of Spaans. “Wat gebeurt er deze week allemaal? De leerlingen kunnen over de middag genieten van verschillende series tijdens onze minicinema. Elke dag is er een andere serie in een andere taal. Voorbeelden hiervan zijn Lupin, Dark en La Valla. Daarnaast is er ook een vreemde talenradio. Iedereen kan hier een liedje naar keuze aanvragen. Het moet natuurlijk Frans-, Spaans-, Engels- of Duitstalige muziek zijn”, aldus Elias Degryse, leerkracht in de middelbare school.

“Sommige klassen mogen op educatieve excursie. Onze tweedes kunnen genieten van een leerrijk bezoek aan Memorial Museum Passchendaele 1917. Deze uitstap is de ideale gelegenheid om aan taalexploratie te doen. De volledige taalrichting van het zesde jaar mag haar taalkennis uitbreiden tijdens een les over taalkunde bij professor Enghels op UGent. Daarna bezoeken ze de faculteitsbibliotheek.”

“Tijdens de lessen wordt er deze week ook extra ruimte gemaakt voor taalrijke activiteiten. Het schoolgebeuren wordt doorbroken door onder andere een karaokesessie in de Duitse les, Engelstalige gezelschapsspelletjes, een concert vol Engelse folk en Franse chansons gebracht door de Skjeeve Skoojers en een native speaker die de leerlingen wat bijbrengt over Mercy Ships.”

“De leerlingen op de Broederschool besluiten dat taal enorm leuk is én dat dit initiatief volgend jaar zeker herhaald mag worden!”