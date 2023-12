Leerlingen Bertinus Collectief nemen deel aan Green Power Challenge

De leerlingen van 5ELMT, elektromechanische technieken, van het Lodewijk Makeblijde College van de scholengemeenschap Bertinus Collectief in Poperinge doen mee aan de wedstrijd Green Power Challenge.

“Op school zetten we volop in om onze leerlingen niet alleen milieubewust te leren handelen, maar we zetten ook in op het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem binnen specifieke technische studierichtingen. De Green Power Challenge brengt STEM (science, technology, engineering & mathematics) onder de aandacht en daagt de leerlingen uit om snelheid te creëren in combinatie met maximale energie-efficiëntie zonder gebruik van zonnepanelen”, aldus Kristof Christiaen, directeur communicatie & IT, infrastructuur en kwaliteit Bertinus Collectief.

“De organisatie van Greenpower Challenge België kwam in het Lodewijk Makeblijde College langs met een vroeg eindejaarscadeau. De leerlingen van het 5de jaar Elektromechanische technieken kregen – dankzij sponsor MAN West-Trucks uit Zonnebeke – een bouwpakket om een elektrisch voertuig samen te stellen. De uitdaging bestaat erin, mits goed doordachte aanpassingen, zowel elektrisch als mechanisch zo veel mogelijk rendement uit dit voertuig te halen. Op zondag 19 mei 2024 krijgen de leerlingen de kans om samen met meer dan 100 andere teams in Zolder te strijden om het goud. Een unieke kans waarbij teamwork, technische kennis, vaardigheden en doorzettingsvermogen centraal zullen staan.”