Leerlingen basisschool Heilig Hart in Tielt verhuizen in september 2024 naar vestiging ‘t Nieuwland: “Zo kan buitengewoon onderwijs uitbreiden”

In september 2024 zullen de peuters, kleuters en het eerste en tweede leerjaar van basisschool Heilig Hart het schooljaar starten in de hoofdschool ‘t Nieuwland, ongeveer 900 meter verderop. Dat kondigde de scholengroep Poelberg Ommeland begin deze week aan. Zo komt er plaats vrij om het buitengewoon onderwijs De Vlinder uit te breiden.

De afgelopen tijd lagen er bij de Raad van Bestuur van scholengroep Poelberg Ommeland verschillende scenario’s op tafel over de toekomst van de basisscholen. “We hebben drie grote doelstellingen opgemaakt. we willen een divers, toekomstgericht onderwijs met plaats voor elk kind en we streven evenwaardigheid tussen onze basisscholen Het Spoor, ‘t Nieuwland en Heilige Familie na”, vertelt voorzitter Celine D’huyvetter.

“De kleuters en de eerste graad van Heilig Hart zullen direct starten in ‘t Nieuwland en niet meer moeten verhuizen voor hun derde leerjaar”

“Daarom wilden we eerst drie grote groepen: de kleuters, het eerste tot het derde leerjaar en het vierde tot het zesde leerjaar onderverdelen over die drie grote vestigingen. Maar uit onderzoek bleek dat die plannen momenteel niet haalbaar zijn. Uiteindelijk zijn we tot een ander plan gekomen, waar de meerderheid van ons personeel zich in kan vinden. Want voor ons is het heel belangrijk dat zij hier achter staan en samen met ons er volop voor willen gaan.”

Samensmelting

Volgens de plannen zullen de kleuters en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar, die nu les volgen op de school Heilig Hart in september 2024 verhuizen naar de afdelingen Beukenhove en Sint-Michiel van ‘t Nieuwland, enkele minuten wandelen verderop. “Op papier is het geen groot verschil, want het valt allemaal onder ‘t Nieuwland. Maar in de realiteit zullen de kleuters en de eerste graad dus direct starten in de Ontvangerstraat en niet meer moeten verhuizen wanneer zij naar het derde leerjaar overgaan”, legt Pieter Devos, coördinerend directeur van de scholengroep Poelberg Ommeland uit.

“De leerlingen moeten nu ook al wanneer ze naar het derde leerjaar gaan, verhuizen naar de andere vestiging van ‘t Nieuwland”

“De laatste jaren zijn er ook steeds minder leerlingen in Heilig Hart en ‘t Nieuwland, waardoor klassen soms te klein worden. Door te combineren kunnen we per leeftijdsgroep opnieuw zorgen voor twee volwaardige klassen, zoals in de andere basisscholen Het Spoor en Heilige Familie verderop in Tielt. De beslissing heeft ook te maken met het lerarentekort, want het wordt steeds moeilijker om vervanging te vinden voor leraren, die uitvallen of met pensioen gaan.”

Meer capaciteit De Vlinder

Doordat het gebouw van Heilig Hart vrij komt te staan, kan het buitengewoon onderwijs De Vlinder vlakbij uitbreiden. “Die lagere school was oorspronkelijk bedoeld voor een 70-tal leerlingen. De vraag bleef maar toenemen, dus daarom hebben we op alle mogelijke manieren uitgebreid. We hebben containers bijgeplaatst als tijdelijke optie en ook de parochieruimte en kerk vlakbij worden al gebruikt door de school. Ondertussen volgen er 110 leerlingen les, maar zitten we nog steeds met een wachtlijst”, gaat Pieter verder.

“Het buitengewoon onderwijs De Vlinder botst op zijn grenzen en er is nog een wachtlijst”

Een uitbreiding van De Vlinder is dus noodzakelijk. “We kennen allemaal de verhalen van kinderen, die urenlang op de bus zitten onderweg naar het buitengewoon onderwijs elders of van kinderen, die toch maar bij het gewoon onderwijs aansluiten omdat er geen plek is en dan niet de juiste zorgen krijgen. Dat is niet de bedoeling. Met de uitbreiding willen we meer kinderen uit de buurt de kans geven om hier les te volgen. Want naast de lagere school is er ook nood aan een buitgewoon onderwijs voor kleuters.”

Alles in overleg

“We snappen dat het veel nieuwe dingen zijn”, gaat Celine verder. “Daarom willen we ouders en personeelsleden uitgebreid de kans geven om hun vragen te stellen en bezorgdheden te uiten. Op 18 april organiseren we een personeelsvergadering en op 20 april een bijeenkomst met de ouders. Daarna zullen we verschillende werkgroepen oprichten om echt met iedereen in overleg te gaan en te bepalen hoe we de hele overstap en verhuis zullen aanpakken. Soms denken ouders nog aan andere dingen om op te letten, bijvoorbeeld meer mobiliteitsgericht. Daar willen we zeker voldoende tijd voor vrij maken.”