Leerlingen Abdijschool nemen deel aan prestigieuze debatwedstrijd

Vrijdag 7 februari wordt voor een groep leerlingen van de derde graad van de Abdijschool van Zevenkerken een heel spannende dag, want dan nemen ze deel aan het eerste Vlaamse Kampioenschap Debatting in het Vlaams Parlement. Ze nemen het op tegen een team uit Brussel, Maasmechelen en Antwerpen.

“We trekken met twee teams, bestaande uit vijf leerlingen van het vijfde jaar en vijf van het zesde jaar, naar Brussel”, vertelt Jeroen Lievens, een van de begeleidende leerkrachten. “We bereiden ons al een hele tijd voor op het project, maar we kunnen eigenlijk niet goed inschatten hoe goed we zijn. We hebben alle leerlingen van de derde graad tijdens de lessen Nederlands leren debatteren. Daarna maakten we een selectie op basis van interesse en het vermogen om in een discussie de juiste argumenten te vinden en te verwoorden. Op 7 februari vindt de kwalificatieronde plaats en die wordt afgesloten met een finale tussen de twee beste teams. De winnaar mag in april België vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap.”

Europees project

“Elke wedstrijd volgt een vast stramien, dat in de Angelsaksische wereld gehanteerd wordt”, vult Michiel Peene, leerkracht Nederlands en Engels aan. “Het is een Europees project, met als basisidee dat we elkaar beter begrijpen als we in een heikele discussie zowel de pro’s als de contra’s kennen. De voorbije weken hebben de twee teams elke woensdagnamiddag gedurende vier uur intensief geoefend. Vrijdag wordt in het Nederlands gedebatteerd, maar op het EK gebeurt alles in het Engels.” Alix Bruynooghe (17) is een van de leerlingen die zal proberen om met haar team door te stoten naar het EK. “Ik vind het een eer om samen met andere leerlingen onze school te mogen vertegenwoordigen op deze debatwedstrijd. Ik heb tijdens onze intensieve oefensessies geleerd om duidelijk mijn standpunten te verwoorden. Die vaardigheden zullen mij ongetwijfeld tijdens mijn latere studies nog goed van pas komen.” (PDC)