Leerling van VTI Brugge Joren Verweirder wint Gouden Autosleutel

Joren Verweirder, een leerling van VTI Brugge, heeft de Gouden Autosleutel gewonnen. Opvallend was dat deze Brugse school met twee deelnemende studenten twee van de vier finaleplaatsen wist te veroveren.

Het EDUCAM Training Center in Lokeren was donderdag het toneel voor de 51ste editie van de wedstrijd Gouden Autosleutel. Het event, georganiseerd door mobiliteitsfederatie TRAXIO en EDUCAM, trok 32 deelnemende leerlingen van 16 verschillende scholen uit Vlaanderen. Na een dag vol uitdagende praktische en theoretische proeven, werd uiteindelijk Joren Verweirder van VTI Brugge tot winnaar gekroond in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Finaleplaatsen

Het eindklassement kleurde erg West-Vlaams, met op de derde plaats Jonas Coppens (VTI Roeselare) en op de vierde plaats Emiel Lietaert (VTI Brugge). De Gouden Autosleutel werd voor het eerst opnieuw uitgereikt sinds 2019. De autopartner voor het event was dit jaar Jaguar Land Rover.

Opvallend was dat het VTI Brugge met twee deelnemende studenten twee van de vier finaleplaatsen wist te veroveren. Het instituut werd dan ook uitgeroepen tot winnende school en mocht daarvoor – naast mooie sponsorprijzen – een cheque van 2.500 euro uit handen van TRAXIO-voorzitter Didier Perwez ontvangen.

De prijzenpot voor de vier finalisten en voor de winnende school bestond uit onder andere gevulde gereedschapskoffers, materiaalkasten en andere gesponsorde tools.

Technische vaardigheden

Filip Rylant, woordvoerder TRAXIO, concludeert: “De jury was onder de indruk van de technische kennis en vaardigheden van alle deelnemers: zij zijn in onze ogen allemaal winnaars! Met deze wedstrijd wil TRAXIO het belang van technische profielen in de autobedrijven evenals de verschuiving binnen deze technische beroepen naar meer elektrische en elektronische vaardigheden in de aandacht brengen.”

“De Gouden Autosleutel is een originele en uitdagende manier om jonge talenten aan om te moedigen om niet alleen bewust te kiezen voor technisch onderwijs maar ook om levenslang te blijven bijleren en te blijven streven naar technische uitmuntendheid.”